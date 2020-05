Les travaux du comité central se sont poursuivis tard dans l'après-midi d'hier. à l'heure où nous mettions sous presse, les membres du comité central continuaient à débattre autour de l'avenir du parti, notamment concernant la mise en place de la commission préparatoire du xie congrès du parti, sachant que le mandat du XIe congrès expire en fin du mois en cours. L'autre point inscrit à l'ordre du jour de cette réunion est, bien entendu, l'élection d'un nouveau secrétaire général du parti. Les choses auraient pris un tournant ordinaire, n'était-ce la conjoncture sanitaire qui oblige un maximum de mesures de prévention. Et c'est bien cette conjoncture particulière qui a laissé le principal candidat à la direction du parti sur le perron de la salle où devait se tenir la réunion au Centre international des conférences. Djamel Benhamouda, qui s'était présenté au même titre que les autre cadres du vieux parti n'a pas réussi l'examen sanitaire. Sa température, mesurée sur place, était assez élevée pour susciter un doute recevable sur son état de santé. Et comme un 38° signifie une suspicion de Covid-19, le prétendant au poste de secrétaire général était purement et simplement interdit d'entrée. La scène, dont seul les militants du FLN ont le secret, était ahurissante. Voici donc un parti qui se permettait pas mal de choses s'appuyant sur la loi pour empêcher l'élection d'un secrétaire général, au grand bonheur des opposants à l'option Benhamouda, à la tête de leur formation politique. L'ex-député de Bordj Bou Arréridj, également militant de longue date, était pressenti pour remplacer Mohamed Djemaï au secrétariat général du FLN. Sa candidature, bien que sérieusement soutenue n'était pas unique. Les noms de Badji Abou Elfadhel, ex-membre du bureau politique et proche de l'ex-secrétaire général du FLN, Amar Saâdani, ont circulé dans les couloirs du siège du parti à Hydra et dans bien des salons. L'ancien patron du vieux parti, incarcéré à la prison d'El Harrach depuis septembre 2019, pour une affaire de dissimulation et destruction de documents officiels, a visiblement laissé une formation encore minée de l'intérieur. C'est ce que décrivent des cadres du parti, présents hier au CIC. Le vacarme indescriptible entre les partisans de Djamel Benhamouda, qui criaient au scandale, et ses opposants qui se contentaient de pointer le thermomètre, pour annoncer une disqualification médicale du candidat, montrent si besoin est que le consensus, dont s'est souvent prévalu le FLN, n'était pas atteint, hier. Les allées et venues à l'intérieur de la salle et à l'extérieur, le port des masques pas toujours respecté, la distanciation sociale difficilement assurée, sauf peut-être par les membres du comité central qui entouraient le «dauphin», donnaient l'image d'un parti qui semble encore assez loin de la nouvelle République.

Pourtant, jusqu'à la veille de la tenue de la réunion du comité central, les voix au sein du FLN et les commentaires des observateurs avisés, qui suivent de près le parti, ont mis en évidence l'absence de réaction des frondeurs, parmi les cadres et militants du FLN. Le groupe de Belayat n'est pas monté au créneau et l'on pensait objectivement que le scénario du RND, qui a élu son nouveau secrétaire général, jeudi dernier, allait se renouveler sans problème pour le FLN. Mais il semble que cela soit plus fastidieux que prévu et le déplacement de Djamel Benhamouda à l'hôpital d'El Kettar, histoire de prouver, document médical en main, qu'il n'était pas atteint du Covid-19, illustre assez bien cette difficulté. D'autant plus que malgré le document, l'accès à la salle de réunion lui a été tout de même interdit, jusqu'à hier, en fin d'après-midi.

Il reste que les travaux du comité central n'ont pas été pas suspendus pour autant. Ils se sont tenus à huis clos et l'on attend le nom du successeur de Mohamed Djemaï. à en croire des informations recueillies de l'intérieur de la salle, les débats s'achemineraient vers le report de cette session du comité central.