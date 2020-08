Cette activité de saison liée étroitement à l'été, a fortement été impactée par la pandémie du coronavirus. En pareille période, on voyait se multiplier toutes sortes de métiers qu'on appelle «informels» ou «occasionnels», notamment au bord de la mer. Des jeunes gens s'improvisent gardiens de voitures, loueurs de parasols, vendeurs de glaces, sandwichs et beignets, thé ou café, entre autres activités de saison. Sans répit, ils arpentaient les plages et s'appropriaient presque les lieux au titre de leur gagne-pain. Pour ces vendeurs de produits en tous genres, c'est une opportunité commerciale et une source de revenu, certes irrégulière, mais incontournable. Ces activités, que l'on appelle communément «petits boulots» d'été, sont devenues une composante indissociable du décor général des plages annabies.

Or, la pandémie de Covid-19, a relégué aux calendes grecques, ces activités. Frappées de plein fouet, l'emploi et le travail de saisonnier ne semblent avoir aucune chance pour amortir le choc de la situation sanitaire due au Covid-19, dont les conséquences étaient, la fermeture des plages et des lieux de détente. Pour ces emplois et activités saisonniers, on ne parle pas de manque à gagner, mais plutôt de perte sèche. Celle-ci a été occasionnée par le retard de la saison estivale. Une saison qui si tout va bien, s'amorcera avec, l'allègement des heures du confinement, mais surtout l'ouverture, le 15 du mois courant, des plages, des lieux de détente et de loisir. Une décision qui va peut-être permettre aux petits boulots et activités de saison, de respirer le temps d'une quinzaine de jours ou plus, si tout va bien.

Car, convient-il de signaler que, le contexte sanitaire, marqué par la pandémie de Covid-19, a placé en cette saison estivale, Annaba dans une profonde léthargie. Habituellement animée en pareille saison, Annaba la Coquette donne depuis plus de cinq mois, l'image d'une ville somnolente, tant l'activité estivale est réduite à son plus bas niveau, pour ne pas dire inexistante. Même constat pour ce segment de l'activité et l'emploi saisonnier, dont la sortie de l'auberge n'est nullement garantie, en raison du faible nombre d'estivants présents sur les plages. Non sans raison, juste parce que, les vacanciers aoûtiens, dont ceux des autres wilayas et surtout, les émigrés vivant à l'étranger. Le flux d'estivants sur la côte annabie, booste les petits métiers de la saison et bien d'autres activités. À raison de 3000 DA/J décrochés en temps normal, par un gardien de parking ou un vendeur de sandwich, le pactole à la fin de l'été est plus que conséquent. Or, cette année, les vents de l'été ne semblent pas souffler à la faveur des emplois et petits métiers de saison. Hormis les parkings des plages qui commencent à enregistrer les premiers vacanciers, notamment des wilayas de Constantine et Guelma, offrant une bonne bouffée d'oxygène aux parkingueurs, les autres petits métiers, vendeurs de glaces et de thé entre autres, n'ont, encore pas fait leur apparition. C'est à se demander s'ils seront au rendez-vous du

17 août, date officielle de l'ouverture des plages et les lieux de loisir. Ou bien, ils se sont orientés vers d'autres petits boulots, en rapport toujours, avec la haute saison? Une interrogation dont les réponses n'ont laissé aucun doute, quant au changement de cap, du moins pour cette saison estivale. Fathi, vendeur de barbe à papa sur la plage de Saint-Cloud, a dû changer de métier. Il s'est orienté, du moins temporairement, vers la vente de pastèques en bord de route «marié et père d'un enfant, je n'ai pas le choix, je dois subvenir aux besoins de ma famille». Habituellement, ce vendeur de barbe à papa, travaille tout l'été et même au-delà. La pandémie de Covid-19 et le confinement, ont fait en sorte que l'homme aille chercher une autre source de revenu. L'amorce de la saison estivale ne l'arrange pas pour autant. C'est une simple opération de calcul que notre interlocuteur a mis en avant: «J'ai investi mes économies dans la vente de fruits, je ne peux pas m'aventurer pour 15 ou 20 jours d'été, avec un nombre réduits de vacanciers», nous dit-il. Mieux encore, notre interlocuteur s'est montré sceptique, quant au respect des mesures de protection contre le coronavirus «es plages pourraient être refermées à n'importe quel moment, dans le cas où, les mesures de prévention ne sont pas respectées, le président l'a dit avant-hier», a souligné l'homme. Situation identique pour plusieurs petits métiers en rapport avec la saison estivale.

D'après le constat sur les plages de Annaba, rien n'indique qu'on est en pleine saison estivale et au coeur d'une wilaya balnéaire. L'atmosphère était pareille à celle des villes de l'intérieur. Une réalité qui annonce un coup dur pour les petits métiers estivaux à Annaba.