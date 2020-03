La tâche se complique à mesure que les frontières se ferment et que les vols se raréfient, mais les opérations de rapatriement se poursuivent toujours. Elles sont les plus importantes de l’histoire du pays, vu leur complexité. Puisqu’il faut s’entendre avec des pays qui ferment leurs frontières et donnent des restrictions de l’espace aérien, des fermetures d’aéroports et une réduction du nombre de vols.

Pas plus tard qu’hier, sept vols de la Compagnie nationale Air Algérie ont quitté le sol algérien à destination de la Tunisie, de la Turquie, de la Russie et de l’Autriche. Il s’agit de deux vols sur Tunis, quatre sur Istanbul et un vol sur Moscou et sur Vienne. Tous les pays précités se sont, faut-il le noter, repliés sur eux-mêmes, pour se protéger face à l’épidémie. Et ils figurent évidemment dans la liste «des points chauds» d’où le gouvernement algérien reçoit un nombre important de nos ressortissants désirant rentrer au pays. Les voyageurs, avant leur embarquement, pour rejoindre Alger, sont soumis à un contrôle médical. Une fois de retour au pays, ils sont également soumis à un autre contrôle effectué par les services algériens pour s’assurer une deuxième fois qu’aucun cas suspect ne figure parmi eux. Et ils seront automatiquement confinés pour une période de 14 jours dans des hôtels de la capitale aménagés à cet effet. Et il reste encore deux vols pour transporter les Algériens à rapatrier. En attendant d’autres détails à ce sujet, il est à rappeler que le ministère de l’Intérieur, avait affirmé jeudi dernier qu’un plan pour le rapatriement de 2278 ressortissants algériens bloqués dans des aéroports à l’étranger a été élaboré.

La veille de cette annonce, soit avant-hier, ils étaient quelque 273 voyageurs à rejoindre le sol algérien via l’aéroport international d’Oran «Ahmed-Ben Bella», en provenance d’Angleterre. Ils ont été placés en quarantaine au niveau du site balnéaire des « Sablettes » à Mostaganem.

D’autres passagers algériens au nombre de 563 sont arrivés à bord de deux vols en provenance d’Istanbul et Alicante, à l’aéroport international «Ahmed Ben Bella» d’Oran. Et ils ont été bien évidemment placés automatiquement en confinement au niveau de plusieurs hôtels de la wilaya. Dans ce même sillage, Air Algérie qui a opéré plusieurs vols pour le rapatriement des Algériens établis à l’étranger, avait également dépêché mercredi et jeudi derniers quatre vols pour rapatrier les ressortissants algériens du Caire, de Paris et de Casablanca. D’autres moyens de transport sont déployés pour cette cause, à savoir les navires.

Entre mercredi et jeudi, deux bateaux venant de France ont accosté respectivement au port d’Oran (mercredi soir) et d’Alger (jeudi après-midi). Les 648 passagers, qui étaient à bord du ferry Djazair 2 en provenance de Marseille et qui a accosté au port d’Oran, ont été transférés vers le complexe Les Andalouses. Et, ce sont 742 voyageurs, venus jeudi dernier de Marseille, à bord du ferry Tariq Ibn Ziyad, qui ont été transférés vers l’hôtel Mazafran, à l’ouest de la capitale. D’autres ressortissants ont rejoint le pays par voie terrestre, via la Tunisie, même si la frontière est fermée, pour les mêmes raisons.

Pas moins de 163 voyageurs de nationalité algérienne, en provenance de Tunisie, ont été placés jeudi dernier en quarantaine à Annaba.

Une autre vague de 438 voyageurs algériens ayant transité le même jour par les deux postes frontaliers d’Oum T’boul et El Ayoune a été placée en confinement sanitaire à la wilaya d’El Tarf.

à Tébessa, ils étaient plus de 100 citoyens algériens rapatriés de Tunisie durant la nuit de mercredi à jeudi par les postes frontaliers de Bouchebka et Ras El Ayoun. Ces derniers ont également été directement soumis à un confinement sanitaire préventif. 140 citoyens algériens qui étaient bloqués en Tunisie ont été mis en quarantaine, apres avoir rejoint l’Algérie jeudi, à la résidence universitaire de la ville de Souk Ahras.

Ces opérations de rapatriement ont pour rappel débuté en début février dernier, suite à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait donné des instructions pour le rapatriement et la prise en charge des Algériens établis dans la ville chinoise de Wuhan. Le 2 février dernier, un avion d’Air Algérie avait décollé à destination de la République de Chine, pour rapatrier les membres de la communauté nationale établis dans la province de Wuhan où l’épidémie était apparue quelques semaines auparavant.

Au total 31 passagers avaient alors été rapatriés, accompagnés d’un staff médical spécialisé à bord du vol.Plusieurs vols à vide avaient alors décollé à partir d’Oran et Constantine, pour permettre l’évacuation des Algériens sur place. Plus récemment, le 2 mars, un vol Pékin-Alger avait été programmé par Air Algérie afin de rapatrier d’autres ressortissants nationaux établis en Chine. Et près de 130 ressortissants algériens avaient été rapatriés à bord de ce vol.