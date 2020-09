La dernière communication relative au bac date du mois d'avril dernier. Lors d'un conseil de wilaya et en marge des préparatifs des examens nationaux, le directeur de l'éducation avait présenté les chiffres.

Pour l'examen du bac ils seront 12 958 à concourir et répartis sur 48 centres d'examens et encadrés par 4 105 surveillants. Le lycée Hamza Ben Al Hassan Alaoui est retenu comme centre de correction. Bouira mène le bal avec neuf centres d'examen devant Aïn Bessem avec six sites de concours. Le directeur de l'éducation Mourad Bouziane déclarait alors: «Toutes les dispositions ont été prises, notamment en matière d'hébergement, restauration, transport et également couverture sanitaire. Nous remercions les directions de la santé, du transport et les services de sécurité, de la Protection civile, la DAL, la SDC, l'ADE et les chefs de daïras qui ont apporté leur concours», nous déclarait le directeur de l'éducation, en marge de ce conseil de wilaya.

Le baccalauréat, comme chacun le sait, ponctue et marque la fin de l'année scolaire. Cette année et pour cause de Covid-19, l'examen a été différé au mois de septembre après un arrêt forcé des cours, qui aura duré 6 mois. Psychologiquement, ce retard peut être un facteur désavantageant aux milliers de candidats. Pour les matières compensatoires, dites secondaires, le contenu des programmes ne pose pas problème. À titre d'exemple le français, l'histoire la géographie, l'éducation islamique et l'anglais sont des matières où le programme n'est qu'une reprise de celui de première et deuxième année secondaires pour la branche scientifique. Les sciences naturelles, les mathématiques et la physique sont des matières importantes pour cette branche. Le contenu du programme est réparti sur trois phases. Les élèves, cette année, ont acquis les 2/3. Dans l'élaboration des sujets, les commissions auraient pris en compte ce facteur. Même remarque pour les littéraires et les postulants au bac lettres et langues. Hier, donc, c'était le premier jour et si pour l'ensemble des centres, les candidats les ont rejoints, le cas des candidats libres pose toujours problème. Chaque année un centre y est réservé. Cette année, le choix s'est porté sur le lycée de Lakhdaria, à 35 kilomètres à l'ouest du chef-lieu de la wilaya. En raison de la pandémie et par mesure de sécurité, le transport inter communal et inter-wilaya est suspendu depuis plusieurs mois. Tout le monde se demande comment fera une fille native de M'Chedallah, à 45 kilomètres à l'est de Bouira, ou de Sour El Ghozlane à 40 kilomètres au sud de Bouira-ville, ou d'Ath Laksar, ou d'Aghbalou... pour rejoindre le centre où il est accordé 30 minutes de retard? Comme nous l'avons déjà rapporté pour le BEM, la direction de l'éducation de Bouira n'a pas daigné communiquer les chiffres et les données relatives à cet important examen national. Pour avoir les informations, il était difficile dans la mesure où l'accès aux abords des centres était strictement interdit. Ce n'est un secret pour personne, aussi, que les réseaux sociaux ont été bloqués pour éviter les contacts et la fraude. En attendant plus de communication et les données exactes dans les jours à venir, souhaitons bonne chance aux candidats qui ont eu l'avantage de rejoindre leurs centres sans encombre.