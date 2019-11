Conseil des ministres Création de 10 nouvelles wilayas et de 44 wilayas déléguées

Les nouvelles wilayas sont : Bordj Badji Mokhtar, In Salah, In Guezzam, El Maghaër, Touggourt, Beni Abbès, Timimoun, Menaà et Ouled Djelal.

L’Algérie va désormais compter 58 wilayas.