Est-ce le dernier mois du supplice de la poste pour les salariés et les retraités? Le gouvernement promet en tout cas que la crise des liquidités sera résolue à partir du mois prochain! En effet, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, s'est engagé, jeudi dernier, devant les sénateurs à mettre fin à ce calvaire qui perdure depuis le mois de juin dernier. «Le problème de liquidités enregistré au niveau des bureaux d'Algérie poste et des banques sera réglé définitivement dès décembre prochain», a-t-il soutenu en marge de la présentation du projet de loi de finances pour l'exercice 2021, devant la chambre haute du Parlement. Le grand argentier du pays précise que cela se fera au début du mois prochain. «Les premières démarches pour venir à bout de ce problème ont été d'ores et déjà entreprises, à la faveur du rétablissement du plafonnement à 50 000 DA au profit des citoyens détenteurs de cartes magnétiques «Edhahabia», a expliqué le ministre. Aymen Benabderrahmane, qui assure que cette démarche sera suivie d'autres mesures pratiques. Néanmoins, il «omet» de donner les détails de son «plan». Que nous réserve le ministre des Finances pour mettre fin à ce problème qui perdure depuis plus de six mois?

A-t-il, enfin, trouvé la formule magique? Car, depuis le début de cette crise des liquidités, les différents responsables en lien avec la question annoncent en grande pompe des «mesures» pour solutionner le problème.

À l'image du calendrier de versement des pensions et allocations des retraités et ayants droit sur plusieurs jours. Il y a aussi eu la décision du ministre du Commerce de rendre obligatoire le paiement électronique au niveau de tous les commerces, obligés de s'équiper en conséquence. Kamel Rezig s'était engagé à vulgariser ce moyen de paiement avant la fin de l'année. Mais à part ses photos en train de payer ses courses avec sa carte CIB, on n'a vu aucune action de sensibilisation à même de faire du e-paiement un moyen de substitution à l'argent liquide. Algérie poste avait aussi lancé une application du m-paiement à «QR Code». Des difficultés ont été rencontrées dans la mise en place de cette application, tout comme il y a eu peu d'engouement des commerçants pour l'acquisition de ces équipements. Résultat des courses: chaque fin du mois, rebelote! Les postes du pays sont de nouveau à court d'argent, provoquant un véritable «souk» en cette période de crise sanitaire. D'ailleurs, la semaine dernière, on a pu assister aux mêmes

tristes images de septuagénaires rassemblés aux aurores devant les postes pour espérer pouvoir retirer leurs petites pensions de retraite. Certains font même la queue durant plusieurs heures avant qu'on leur annonce sèchement qu'il n'y a plus de liquide. Ils doivent refaire le même parcours du combattant pendant plusieurs jours. De tristes images pour l'Algérie de 2020. Au mois de juillet dernier, les hautes autorités du pays avaient crié au complot. «Une machination pour créer le chaos à travers les postes du pays», avaient-elles dénoncé, reconnaissant, toutefois, l'existence de défaillances. Depuis, le complot a été déjoué, mais les dysfonctionnements semblent être toujours là...