Et le scénario se répète! Comme chaque année, les pluies de la fin de l'été font des victimes! Les fortes intempéries qui ont frappé le pays, ces derniers jours, ont provoqué la mort de trois personnes, alors que plusieurs dizaines ont été sauvées in-extrémis par les éléments de la Protection civile. «Une personne a trouvé la mort à Tébessa et deux

autres à Batna, toutes emportées par les crues d'un oued suite aux chutes de pluie enregistrées dans la région durant les dernières 24 heures», indique, jeudi dernier, un bilan de la Protection civile. «A Tébessa, c'est un jeune homme âgé de 23 ans qui est décédé, emporté par les crues de l'oued Tadinart dans la commune de Bejéne», souligne la Protection civile. «Alors qu'à Batna, les deux victimes sont deux personnes âgées de 49 et 51 ans, emportées par les crues de l'oued Bouafia dans la commune de Boumia», a précisé la même source.

Le bilan de l'intervention des pompiers fait, également, état de plusieurs opérations d'épuisement des eaux infiltrées dans des habitations et des édifices publics. Il évoque surtout le sauvetage de plusieurs dizaines de personnes, notamment dans la wilaya de Tamanrasset (extrême Sud du pays). Il faut dire qu'un décor apocalyptique s'est installé, ces derniers jours, à travers les wilayas touchées par ces intempéries.

Des routes ont été coupées, des torrents d'eau ont tout ravagé sur leur passage, des maisons se sont même effondrées. La nature s'est déchaînée en l'espace de quelques heures plongeant des populations entières face à la mort. La furie de Dame nature est certes, dévastatrice. Quand elle se met en colère, on ne peut absolument pas l'arrêter! Mais est-elle la seule responsable de cette situation qui se répète? Ne peut-on pas prévenir, ou du moins amoindrir, ces catastrophes en anticipant une situation périodique? En fait, il est plus que jamais important de comprendre la nature, et savoir comment faire face à son courroux. Ce qui ne semble pas être le cas des responsables du pays qui nous sortent le même disque rayé chaque année à la même période. «On va prendre les mesures nécessaires, on va nettoyer les avaloirs, on va améliorer le plan Orsec...», ne cessent-ils de répéter! Le meilleur exemple est le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, quelques heures après ce nouveau drame.

«La stratégie nationale de lutte contre les inondations est en cours d'actualisation», a-t-il annoncé.

«La stratégie nationale de lutte contre les inondations qu'avait élaborée le ministère des Ressources en eau en 2017 sera agrémentée d'un plan de travail national pour la prise en charge des risques d'inondations liés au changement climatique», a précisé le ministre. C'est bien! Sauf, que c'est un vieux refrain qui a été «usé» par ses prédécesseurs. De plus, va-t-on attendre l'arrivée de l'hiver et les grandes pluies pour mettre en place à la va-vite, sans avoir le temps de se préparer, ce nouveau plan? Il est certain que cette situation résume à elle seule l'incurie générale qui règne chez les responsables! Combien va-t-on parier que lors de la prochaine intempérie, nous allons revoir l'image des agents des APC qui nettoient les avaloirs pendant que la pluie tombe? Cela alors que les prévisions météorologiques, actuellement, annoncent des perturbations climatiques plusieurs jours à l'avance? Jusqu'à quand cette irresponsabilité de la part de nos... «responsables»? Allons-nous attendre une catastrophe d'envergure afin de prendre les mesures nécessaires? Faudra-t-il avoir des milliers de morts pour enfin se remettre en cause?

Un drame comme celui de Bab El Oued, en 2001, n'est pas à écarter puisque les grandes décisions prises à l'époque ne sont jusque-là, pas ou peu, appliquées. Est-il normal de voir encore des maisons être «érigées» sur les lits des oueds? La nouvelle République que l'on aspire à construire ne peut pas tolérer de tels insuffisances qui mettent en péril la vie des citoyens. Il est temps de mettre fin à cette incurie meurtrière!