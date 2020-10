Un collectif d'entrepreneurs veut l'effacement des dettesLe problème des petites entreprises en difficulté, créées dans le cadre des différents dispositifs d'aide à l'insertion des jeunes, refait surface à l'occasion de l'annonce par le gouvernement d'une nouvelle politique d'accompagnement et de création de start-up. Ces dernières, par la voix du président du collectif national d'appui à la microentreprise Came, Samir Guellal, ont appelé le gouvernement à mettre fin à ces différents dispositifs d'appui aux microentreprises comme l'Ansej et la Cnac, afin de pouvoir régler le problème de 90% des PME qui ont échoué et mettre de l'ordre dans le passif de ces entreprises en difficulté. Pour Samir Guellal, l'arrêt de ces dispositifs, comme l'Ansej et la Cnac, permettra à l'Etat de passer à l'excellence, en matière de création d'entreprises car, selon lui, chaque secteur connaît ses besoins et créera, à l'avenir, son propre incubateur de PME. Par ailleurs, au chapitre des aides octroyées par l'Etat aux entreprises, le président de la Came a estimé que celle-ci est insuffisante pour la survie des petites entreprises, étant donné que celles-ci ont subi le même traitement que celles qui peuvent faire face aux difficultés induites par l'émergence du Covid-19 et le confinement de plusieurs mois, qui en ont découlé. Ce responsable préconisera un soutien financier plus conséquent que les 30 000 dinars alloués car un grand nombre de secteurs ne sont pas concernés alors qu'ils y ouvrent droit, selon le décret présidentiel. C'est justement cette situation, marquée par la pandémie du Covid-19 que l'orateur a abordé le plus longuement, lors de son passage à radio Tizi Ouzou. Ce dernier rappellera que ces entreprises ont commencé à souffrir, avant même l'apparition de la pandémie, préconisant au passage d'assurer en urgence la survie de ces entités économiques censées faire vivre des centaines de milliers de personnes. L'accompagnement de l'Etat est très demandé en cette conjoncture car, considère-t-il, à environnement exceptionnel dans conjoncture exceptionnelle.