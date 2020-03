«Je remercie les directions du commerce de Blida, Batna et Médéa. A Blida, une deuxième laiterie a été prise en flagrant délit de tricherie en utilisant des matières premières périmées. à Batna, on a découvert une laiterie qui triche en utilisant des matières premières périmées, et une autre laiterie qui active sans le certificat sanitaire obligatoire.» c’est ce qu’ a publié le ministre du Commerce sur sa page Facebook, confirmant en estant ces laiteries en justice, et confirmant ainsi sa détermination à assainir le secteur, notamment la filière lait, qui est devenue ces dernières années, une niche de corruption et de malversations. Et ce après avoir traduit en justice deux grandes laiteries à Blida et à Béjaïa, dont la fermeture de l’usine Danone. Pour plus de détails, le ministère explique que les éléments de la direction de la concurrence et des prix de la wilaya de Médéa, ont révélé une absence flagrante de normes d’hygiènes au niveau d’une laiterie activant dans la wilaya.

Loin des discours prometteurs et des effets d’annonces, le ministre du Commerce, a réellement mis à exécution ses menaces à l’encontre de la mafia du lait et signe sans ambiguïté sa déclaration de guerre aux lobbys des conteneurs, les spéculateurs, et aux spécialistes de la vente concomitante.

Dénonçant lors de ses sorties médiatiques, l’aberration de tomber dans les affres des pénuries, alors que la production de lait par jour est de l’ordre de 4,7 millions de sachets, Rezig semble avoir donné un coup de pied dans la fourmilière et accompagne sa stratégie par le glaive de la justice, de façon à signifier définitivement aux operateurs véreux, la fin de l’ère de l’impunité.

Cependant, il est clair que le chemin de l’assainissement du secteur demeure long et parsemé d’embuches, du fait que les ramifications de la 3aissaba du lait, et l’efficacité des mécanismes et des rouages qu’elle a mis en place pour huiler son business, date depuis des décennies et le travail pour le déraciner, prendra, aux yeux des observateurs, plus de temps que ce qu’a déclaré le ministre, en parlant d’un délai d’une semaine.

Néanmoins, il est indéniable que de telles actions sont inédites et révèlent une réelle volonté du gouvernement à éradiquer ses gouffres financiers qui ont presque plongé le pays dans une situation de cessation de payement. Et ce en bravant tous les dangers, comme celui de la grève des distributeurs de lait, mecontents de subir une restructuration du secteur, qui les oblige à livrer les points de vente, ou l’obstination de certaines laiteries qui ne renoncent pas à imposer leurs lois aux distributeurs, les contraignant à s’approvisionner en produits non conventionnés.

Par ailleurs, hormis cette lutte implacable contre les producteurs malveillants, l’autre problème de la filiere, reside incontestablement dans la traçabilité du produit, telle une banque de données fiables sur les quantités reçues par les laiteries de la part de l’ONIL, de façon à établir réellement les infractions aux lois.

D’autre part, il va sans dire que la nature des sanctions qui vont être décidées dans ses dossiers, contribueront sans doute à renforcer ou à banaliser cette opération d’assainissement de la filière.