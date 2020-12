Le ministère de la Défense nationale a rendu son bilan, hier, réalisé au cours de la période allant du 16 au 22 décembre. Des résultats probants dans la lutte antiterroriste, la contrebande et le

trafic de drogue ont été enregistrés. Le MDN souligne: «Dans le cadre des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 16 au 22 décembre, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national.» «Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste ajoute la même source, «un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit une bombe de confection artisanale à Rélizane». Toujours dans le cadre de leurs activités, relatives entre autres à la lutte contre la criminalité organisée, indique le MDN, «des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, 37 narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, de grandes quantités de kif traité s'élevant à 24 quintaux et 58,632 kilogrammes, ayant été introduites via les frontières avec le Maroc».

Ce pays demeure la vraie source qui répand ce poison à travers le monde et l'Algérie notamment. Les forces de sécurité ont, par ailleurs saisi des psychotropes et de la cocaïne. D'autre part, ajoute le MDN, des détachements de l'ANP et de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Illizi et Tindouf 197 individus et saisi 35 véhicules, 333 groupes électrogènes, 148 marteaux- piqueurs, 376 sacs de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite ainsi que 3,84 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande».