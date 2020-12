Alors que le danger n'est pas encore totalement écarté, à cause de la persistance des averses de pluie et des importantes chutes de neige qui continuent d'affecter plusieurs wilayas, comme le prévoient les services météorologiques, le dernier bilan de la Protection civile (PC), fait état de dégâts matériels et humains. Jusqu'à hier matin, depuis jeudi dernier il y a eu sept décès et 390 personnes blessées sur nos routes.

Le bilan aurait pu être plus lourd, à cause des insuffisances au niveau du réseau routier, qui ont laissé place à des scénarios dramatiques et désolants. Un bus transportant 49 passagers se rendant à Tikjda, a fait une sortie de route et s'est heurté à un arbre, au niveau de la route nationale N°33. Si ce n'était cela, les dégâts auraient été plus graves. Une image de qualité correcte, rendue publique par la PC après l'accident, montre que le bus empruntait une route étroite, sans clôture de chemin. Autrement dit, ce moyen de transport aurait pu finir dans un immense ravin.

Le site a enregistré ces dernières 24 heures d'importantes chutes de neige qui, d'ailleurs, ont bloqué la Route nationale N°33 reliant Bouira à Tizi Ouzou. Conséquence: plusieurs véhicules se sont retrouvés bloqués pendant plusieurs heures, suite aux fortes chutes de neige dont l'épaisseur a dépassé les 20 cm.

Outre les nombreux automobilistes qui se sont retrouvés coincés sur les routes impraticables, des villages entiers, dont ceux situés dans les zones enclavées, se sont retrouvés dans l'isolement total. Les routes impraticables et bloquées à la circulation ont été recensées à Bouira, Tizi- Ouzou, Sétif, Béjaïa Batna et Jijel. C'est ce que nous avons appris du commandant Khaled Chaâ, commandant du centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale. Contacté hier par L'Expression, en début d'après-midi, ce responsable a assuré que «les efforts des éléments de la Gendarmerie nationale et de la direction des travaux publics, se poursuivent pour la réouverture des tronçons fermés». Cela avant de souligner que ce corps constitué a mis en place «un plan de sécurité spécial, pour porter assistance aux habitants».

Les efforts engagés par des secouristes de Blida pour venir à bout des flammes qui se sont déclarées dans un chalet, situé dans la commune de Ouled Slama, wilaya de Blida n'ont pas été payés de retour. Le corps d'un sexagénaire a été retrouvé carbonisé, sur les lieux du drame. Les efforts des secouristes de la même wilaya, se poursuivaient sans relâche pour retrouver un randonneur qui s'est égaré dans l'après- midi de vendredi dernier à Blida. Le porté disparu était sorti en excursion au lac de Dhaya au sud-ouest de Blida. Il était en compagnie de deux autres personnes qui ont été retrouvées hier matin. La fin a été heureuse pour 22 autres randonneurs qui ont été sauvés in extremis par les secouristes de Béjaïa. après s'être retrouvés coincés au niveau d'un camp au lieudit forêt du Lac noir, commune de Adekar.

Aussi et au vu de la forte chute du mercure, le laisser-aller de certains citoyens, quant à l'utilisation des appareils de chauffage pour se protéger du froid glacial, a failli emporter pas moins de 32 personnes à cause du monoxyde de carbone émanant de ces appareils. Ils ont été sauvés de justesse, par les services de la PC, à travers le pays, alors qu'une personnes a trouvé la mort, à Jijel. Le corps sans vie de la victime a été retrouvé à l'intérieur d'un garage. La victime tentait de se protéger du froid à l'aide d'un réchaud à gaz. Le prix abordable de cet appareil utilisé pour cuisiner et qui n'est pas destiné au chauffage, continue hélas, d'attirer de nombreuses personnes, en dépit des campagnes de sensibilisations organisées à l'arrivée de chaque saison froide. Il y a lieu de noter enfin, que les avantages de la miséricorde du ciel sont évidemment inestimables. Les chutes de neige combleront durablement le déficit important en eau des principaux barrages et des nappes phréatiques. L'épisode neigeux a été accueilli avec beaucoup de satisfaction de la part des agriculteurs. Cela du fait que le manteau blanc augure d'une bonne prochaine saison agricole.