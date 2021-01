Est-ce la fin du diktat des responsables des services de l'urbanisme? En tout cas, le gouvernement a officiellement reconnu que ce «cartel» dictait sa loi à travers la bureaucratie. En effet, pour la Journée nationale de la commune, le Premier ministre n'a pas envoyé une lettre de félicitations, mais une note de... menace! Abdelaziz Djerad est ainsi monté au créneau pour demander aux walis de prendre en charge, dans les plus brefs délais, ce dossier devenu le cauchemar de nombreux citoyens. Un document dans lequel le chef de l'Exécutif a usé de mots très forts pour montrer sa colère vis-à-vis de ces pratiques d'une époque que l'on pensait révolue. Il parle, notamment, de pratiques informelles, corruption, comportements malsains, de retards impardonnables ou encore de graves préjudices pour l'économie nationale. «Des requêtes me parviennent régulièrement, émanant de citoyens et d'opérateurs économiques, concernant le non-respect, par certaines communes et wilayas, des délais réglementaires d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme, particulièrement le permis de construire», écrit le Premier ministre. «En plus d'encourager les pratiques informelles, cette situation impacte négativement le secteur de la construction avec les conséquences que cela induit sur l'emploi, et porte préjudice à l'attractivité économique de notre pays», ajoute-t-il non sans rappeler «l'échec» des guichets uniques qui, note-t-il, étaient censés apporter plus d'efficacité et de rapidité dans le traitement des dossiers. Mais cette mesure ne semble avoir rien changé. Où se situe donc le problème? Ce statu quo arrange-t-il les «affaires» de certains bureaucrates ou c'est simplement de l'incompétence?

Chacun doit rendre des comptes...

Pour le moment, le chef de l'Exécutif semble laisser le bénéfice du doute. Il a, néanmoins, mis en place un nouveau plan afin de libérer l'urbanisme des «affres» de l'administration.

Des instructions claires ont été données aux walis! Djerad les a instruit de mettre en place, à leur niveau, des dispositifs de contrôle et de suivi adéquats et périodiques. Des commissions de contrôle, directement sous la coupe des walis, devront rendre des comptes de façon périodique. Entre-temps, les responsables locaux devront accélérer la numérisation des services d'urbanisme, une mission qui a trop tardé pour des raisons très obscures! Le Premier ministre a fixé les priorités de cette numérisation, qui doit, en premier lieu, permettre aux citoyens de «traquer» leurs dossiers. «Vous êtes tenus de mettre en place, au niveau de chaque commune et sous la responsabilité du wali ou du wali délégué, un dispositif informatisé, permettant dans une première phase, le suivi, par les demandeurs, de l'avancement de l'instruction de leurs demandes d'actes d'urbanisme», est-il souligné dans le même document. «Il est aussi question de la formulation des recours, à travers une adresse électronique spécialement dédiée», ajoute la même source. La seconde phase, devra, permettre la numérisation des procédures d'instruction des dossiers. «Les ser-vices de l'État chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya doivent avoir accès à ce dispositif en vue d'un meilleur suivi», est-il précisé. À travers cette digitalisation, le gouvernement veut une plus grande transparence afin de comprendre les dysfonctionnements qui continuent de prendre en otage les citoyens.

Des menaces à peine voilées!

De ce fait, il est demandé d'engager un «audit» pour analyser les raisons de ce mal qui ronge notre administration. «Vous devez engager une évaluation du fonctionnement des procédures actuelles d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme au niveau des services concernés», insiste le premier responsable du gouvernement. «Cela afin de tirer les conclusions sur les dysfonctionnements à l'origine des retards enregistrés et d'arrêter les mesures à prendre, en vue d'assurer le respect des délais réglementaires», poursuit-il. Abdelaziz Djerad va plus loin, en lançant une menace à peine voilée à ceux qui font leur pain à travers ces «anomalies». «Il y a lieu d'évaluer et renforcer la ressource humaine (responsables et fonctionnaires) exerçant dans la chaîne de traitement des actes d'urbanisme et prendre les sanctions à l'encontre des personnels défaillants», soutient-il avant de demander de diligenter des missions in situ, en tant que de besoin, particulièrement lorsque des requêtes des citoyens leur sont adressées. Une mise au point de la part des autorités du pays qui tombe à point nommé. Car, malgré les avertissements du chef de l'État, certains responsables de ces services continuent de dicter leurs lois. Ils font balader les pauvres citoyens d'un service à un autre pour obtenir ce qui devrait être leur droit. La remise des actes de conformité en est le meilleur exemple. Des familles ont été détruites, des femmes se sont retrouvées dans la rue faute de ce fameux document derrière lequel leurs parents ont couru durant des années. Beaucoup sont morts sans pouvoir l'obtenir!C'est la loi de la jungle avec des décennies d'attente pour un simple... document!