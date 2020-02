Le barrage de Taksebt reçoit les rejets ménagers de quelque 144 villages des huit communes qui l’entourent. Des eaux usées qui se déversent quotidiennement en amont et en aval du barrage qui alimente l’écrasante majorité des daïras de la wilaya, ainsi que plusieurs wilayas du centre du pays. La pollution dure depuis sa mise en service et cela ne semble inquiéter personne. La pollution avance irréversiblement, à mesure que l’urbanisation avance au sein des chefs-lieux de ces communes. Pis encore, ce laisser-aller des autorités quant à cette situation très inquiétante, malgré le traitement des eaux avant le pompage, a fait émerger de nombreux autres phénomènes tout autant nocifs que le premier. Ces derniers temps, une vague de propriétaires de véhicules afflue vers les rivages du barrage pour procéder au lavage de leurs voitures. Des quantités énormes des huiles moteurs et de produits détergents sont déversées quotidiennement dans les eaux. Le plus grave est que cette autre situation ne semble inquiéter personne. Ces pratiques relevant de l’incivisme se produisent au su et au vu des services de sécurité. Aussi, devant cette situation qui ne semble aucunement alerter les responsables concernés, ce sont les populations locales qui s’y mettent pour dénoncer ces pratiques via les réseaux sociaux. Des pages Facebook sont créées pour sensibiliser les citoyens sur le caractère éminemment nocif sur la santé, du fait de laver son véhicule dans les eaux du barrage. Le déversement des produits détergents et des huiles moteurs au quotidien finira bel et bien par faire apparaître des conséquences sur la santé des consommateurs de ces eaux qui alimentent des millions d’Algériens. D’un autre côté, des voix s’élèvent ces derniers temps pour appeler les élus locaux au niveau des communes entourant le barrage à trouver des solutions aux problèmes d’assainissement. Actuellement, tous les assainissements des villages sont canalisés vers les rivières qui alimentent le barrage de Taksebt. Chercher des solutions alternatives pour éviter le déversement des eaux usées dans le barrage n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant. En fait, l’évacuation des eaux usées des villages de toute la wilaya se fait dans les rivières. Aucune commune n’applique une autre méthode afin de protéger les cours d’eau qui sont pratiquement tous pollués. Les rivières aujourd’hui ne sont plus celles où les bergers faisaient boire leurs animaux. Elles ne sont plus celles où on pouvait étancher sa soif d’une eau limpide. Les rivières aujourd’hui ne sont que des canaux d’eaux usées à ciel ouvert. L’évacuation des réseaux d’assainissement dans les rivières est la solution la plus facile pour les communes qui ont provoqué ce carnage écologique et environnemental. Enfin, d’aucuns estiment que la situation au barrage de Taksebt nécessitait l’intervention en urgence des hautes autorités. Au niveau local, le problème ne semble inquiéter aucune partie tant qu’il n’y a pas eu mort d’homme.