À l'ombre du Covid-19, le spectre de la sécurité alimentaire pèse sur le monde. Pour une fois, ce n'est pas une tension sur les stocks mondiaux qui est la cause, mais bel et bien le confinement planétaire avec une perturbation du circuit d'acheminement des produits alimentaires comme victime collatérale. Fermeture des frontières, obstacles logistiques et manque de main-d'oeuvre. Quand on sait que le contenu d'une assiette parcourt en moyenne 2500 km, on n'a aucun mal à imaginer le nombre d'intermédiaires et la complexité des chaînes d'approvisionnement existantes. C'est un réseau qui inclut les producteurs, les consommateurs, les intrants agricoles, la transformation et le stockage, les chaînes du froid, les transports, la publicité, la distribution, etc. A contrario des produits industriels, les produits alimentaires sont généralement périssables. Aussi, doivent-ils être vendus, transformés ou stockés dans un espace de temps relativement restreint, relève Sofiane Benadjila, Ingénieur agro (Ensa) et consultant indépendant. D'autant que la résurgence du Covid-19 devrait faire de nouveaux dégâts sur l'économie mondiale qui mettra sans doute des années à s'en relever malgré la promesse encourageante d'un prochain vaccin. «Le Covid-19 détermine toujours la trajectoire économique», relève à ce sujet Diane Swonk, économiste pour Grant Thornton, dans une note. Une trajectoire que l'Algérie devrait surveiller de près d'autant que le Covid-19 surprend l'Algérie dans une situation de dépendance alimentaire extrême du fait que 75% des calories consommées sont importées. Conjuguée à la dépréciation du pétrole et le recul des réserves de change qui ne couvrent que 16 mois d'importations, la crise induite par le Covid-19 devrait nous laisser, sur notre faim, sans jeu de mots. Certes, la crise est loin d'être l'apanage de l'Algérie qui subit les mêmes effets que les autres pays. Mais il n'en demeure pas moins qu'à moyen terme les conséquences pourraient être dramatiques, sur tous les plans et particulièrement sur le plan alimentaire. En effet, contrairement à la crise alimentaire de 2007-08 où la faible disponibilité de l'offre et des phénomènes spéculatifs étaient en jeu, c'est davantage une crise de la demande solvable consécutive de la réduction de l'activité économique qui est actuellement à craindre. Selon le bilan de l'Office national des statistiques, les prix à l'exportation des marchandises en dinar, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse de 28,7%, durant le 1er semestre 2020 par rapport à la même période de 2019, tandis que les prix à l'importation affichaient une augmentation 2,1%. Et quand on sait que la Chine, la Russie et le Vietnam qui figurent parmi les plus gros producteurs mondiaux de céréales et de riz s'apprêtent à limiter l'exportation de ces denrées dont les prix ont, du reste, commencé à flamber, bonjour les dégâts. Il en sera de même pour le lait et les légumes secs que l'Algérie importait en masse.

Pas moins de 35 milliards de dollars sont consacrés chaque année uniquement aux besoins alimentaires. Une dépense qu'elle ne pourra pas assurer dans les prochains mois vu le déclin des recettes d'hydrocarbures et la fonte des réserves de change disponibles. En effet, en plus de réduire sensiblement les ressources financières des pays, notamment ceux dépendant des hydrocarbures, comme l'Algérie, la pandémie a exercé de fortes pressions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales dès le mois de mars. De même qu'elle a plongé de nombreuses entreprises dans l'incertitude et les difficultés financières. Ce qui a impacté directement le monde de l'emploi. Aussi, dire que le Covid-19 constitue, aujourd'hui, une menace pour la sécurité alimentaire du pays est un euphémisme. Ainsi, du fait que les niveaux de production des denrées de large consommation restent largement insuffisants par rapport à la demande, le recours à l'importation pour combler le déficit devient structurel. Un recours à l'importation tributaire des recettes financières des hydrocarbures. En ces temps de pandémie, s'alimenter devient une équation à géométrie variables.