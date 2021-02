Les habitants de la commune d'Ouadhias vivent, depuis quelques années une situation des plus catastrophiques en matière d'environnement. Les habitants de la ville craignent plus que jamais pour leur santé et celle de leurs enfants. Les autorités locales, qui n'ont ni les moyens financiers ni techniques, n'arrêtent pas d'alerter, en effet, sur le déversement des eaux usées à ciel ouvert dans un canal qui traverse toute la ville sur une distance de 1,700 km. Le spectacle est désolant pour une ville appelée pourtant à jouer un rôle important dans le développement local de la wilaya de Tizi Ouzou, en plus bien sur du fait qu'Ouadhias est une ville historique abritant le village où a été rédigée la Déclaration du 1er Novembre 1954.

En fait, les habitants de la ville d'Ouadhias qui, eux aussi, n'ont (pas) cessé de réclamer des réparations sur le réseau d'assainissement de la ville avant que les services concernés au niveau de la commune, n'aient les moyens de procéder aux travaux, malgré le caractère urgent et dangereux de la situation. Les autorités, comme les citoyens de cette commune, qui est également la terre natale du grand poète Slimane Azem, savent qu'un projet de réparation des réseaux a été inscrit pour la réalisation d'un ovoïde et d'une station d'épuration qui devait être lancé depuis 2013, demeure toujours dans les tiroirs.

Aussi, les responsables sont interpellés encore une fois à prendre leurs responsabilités et agir pour mettre fin à ce danger, selon le responsable de la commission environnement de l'APW de Tizi Ouzou. En visite sur les lieux, la commission a lancé un appel urgent aux pouvoirs publics afin de relancer le projet qui va, enfin, une bonne fois pour toutes régler le problème des eaux usées à la ville d'Ouadhias. Les populations ont, lors de cette visite, tenu à signaler que la colère couve parmi les familles qui vivent cette situation comme un abandon de la part des autorités qui laissent traîner un danger pareil sur la santé des populations.

En fait, le problème de la ville d'Ouadhias n'est pas unique. D'autres chefs-lieux vivent le même calvaire en matière d'environnement. C'est le cas de la ville de Draâ Ben Khedda où poussent les décharges sauvages au point de donner l'air d‘une décharge à ciel ouvert. Au lieu de connaître une amélioration après que le maire a été destitué par décision du wali, la situation n'a fait qu'empirer. Alors que les décharges poussent comme des champignons dans tous les espaces verts, les quartiers sont dans la majeure partie du temps, abandonnés par les

services de la voirie qui n'arrivent plus à contenir les quantités énormes de détritus qui s'accumulent.

D'autres communes

souffrent du même problème à cause de l'absence de centres d'enfouissement technique, à l'instar du littoral. La ville de Tigzirt, touristique par vocation, trouve d'énormes difficultés à prendre en charge ce volet, à cause d'un litige concernant le terrain abritant la décharge contrôlée. Pour les habitants des quartiers voisins, qui s'y opposent, la décharge n'est pas du tout contrôlée et représente un danger pour leur santé.