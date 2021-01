2021 commence mal pour les ménages! Depuis le 1er janvier dernier, les Algériens ont été surpris par l'augmentation des prix de plusieurs produits, notamment alimentaires. Certains d'entre eux sont mêmes considérés comme essentiels, à l'image de l'huile, du sucre ou encore du lait non subventionné. Il suffit de faire un tour dans les marchés ou magasins du coin pour constater cette grosse «flambée». Pâtes alimentaires, biscuits, formages et autres dérivés du lait... connaissent au minimum une augmentation de 5% de leurs prix par rapport à 2020. L'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (Apoce) parle, elle, de hausses qui vont jusqu'à 40%. Hassiba, une ménagère sortie, hier, faire son marché résume par une petite phrase cette situation: «Même la botte de coriandre a changé de prix. Je l'ai achetée ce matin à 30 dinars, soit 10 dinars de plus que d'habitude», rapporte-t-elle dépitée. Car, elle assure avoir ressenti ces augmentations de prix sur son budget. «On le ressent déjà bien sur nos portefeuilles. Je ne fais plus les mêmes courses avec le même budget. Il faut un peu plus d'argent ou réduire les quantités», se désole-t-elle. Les associations de protection des consommateurs tirent la sonnette d'alarme. Car, pour elles ce n'est que le début d'une inflation qui ne dit pas son nom! Elles estiment que les augmentations décidées par certains producteurs risquent de se répercuter négativement sur ceux qui n'ont pas encore revu à la hausse leurs prix. Surtout que les matières premières sont les plus impactées par ces hausses. On risque d'assister à un effet boule de neige qui va pousser toute la chaîne à suivre la «tendance». De plus, les opérateurs économiques renvoient la balle aux pouvoirs publics. Ils justifient cette situation par l'augmentation de la matière sur les marchés internationaux et surtout la dégringolade du dinar algérien. Ces arguments sont-ils justifiés? En tout cas, c'est le consommateur final qui risque, encore une fois, de payer seul la facture. Le gouvernement est appelé à vite réagir à cette nouvelle crise qui risque d'affaiblir encore plus le pouvoir d'achat des ménages. Il faut dire que l'année 2020 n'a pas été de tout repos pour eux. Déjà, bien affectés par la crise économique qui s'abat sur le pays depuis 2014, ils ont dû faire face à une crise sanitaire aux conséquences sociales désastreuses. La Covid-19 a fait perdre à beaucoup d'entre eux leurs revenus. Certains ont carrément perdu leurs emplois alors que d'autres ont fait banqueroute. Il y a des métiers qui n'ont pas travaillé presque toute l'année dernière au moment où des dépenses liées à ce virus ont fait leur apparition. On cite, entre autres, les produits de protection contre le coronavirus auxquels un budget important est consacré chaque mois, surtout depuis la réouverture des écoles et des universités. Beaucoup de familles ne se contentent désormais que du strict minimum, même en matière d'alimentation. Elles sont au bord de la faillite. Les aides de l'État ne leur permettent plus de faire face à toutes ces dépenses qui deviennent, jour après jour, une véritable corvée. Cette nouvelle flambée des prix risque donc de les achever...