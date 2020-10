La pandémie de coronavirus est loin d'être finie! Après une stabilisation de la situation sanitaire avec une baisse significative du nombre de cas journaliers, on note une recrudescence de la

maladie. Le nombre de nouveaux cas a frôlé, jeudi dernier, la barre fatidique des 200 cas/jour alors qu'il ne l'avait plus atteinte depuis la fin du mois de mars dernier. Mieux encore, on était redescendu jusqu'à 121 cas/ jour. Ce qui laissait entrevoir des jours plus «doux» après 7 mois de lutte acharnée contre cet ennemi invisible. Les hôpitaux se vidaient peu à peu des «cas Covid». Les services qui avaient été reconvertis pour accueillir ces malades retrouvaient leur vocation originale. On pouvait, enfin, penser à autre chose qu'à ce virus. Le président de la République a même décidé de passer le cap de la rentrée scolaire. Les horizons commençaient à s'ouvrir peu à peu. Mais comme il fallait s'y attendre, ce retour presque à la normale a entraîné un relâchement de la population. Les masques ont commencé à disparaître, au même rythme que la baisse des cas. On a commencé à les voir de moins en moins dans les lieux publics au point de devenir quasiment marginaux. Pourtant, l'Etat avait réussi à les imposer pour une grande partie de la population. Ce n'est guère mieux pour le respect de la distance sociale et les règles d'hygiène.

Poignées de main et accolades

Un petit tour dans n'importe quel marché du pays ou grande surface permet de vite le constater. Beaucoup ont quasiment oublié l'existence de la maladie en adoptant les comportements de l'avant-coronavirus. Les poignées de main et même les accolades et autres bises sont de nouveau visibles dans les rues du pays. Même certaines personnalités publiques se prennent en photo en train de «violer» les règles sanitaires imposées par le gouvernement. Ce n'est pas tout! Depuis la «ré-autorisation» de l'établissement des actes de mariages, on assiste au retour des cérémonies «clandestines». Même si les invités et les mariés ne font rien pour se cacher. Il n'y a pas un jour sans qu'un cortège de mariés ne viennent «casser» le silence de nos quartiers. Certains propriétaires de grandes villas avec piscine ont flairé la bonne affaire en proposant leurs biens à la location pour organiser ces cérémonies, du fait que les salles des fêtes demeurent encore fermées, même si certaines ouvrent clandestinement. L'annonce des résultats du baccalauréat est venu ajouter une couche à ces «joyeusetés» à haut risque! D'interminables regroupements familiaux ont suivi. Les bisous et autres accolades étaient de mise. Les traditionnelles soirées «cafés» du bac (cérémonial pour fêter cette réussite, Ndlr) sont aussi de retour. Il a plu des cordes durant les trois derniers jours. Nous sommes incontestablement devant un dangereux relâchement qui pourrait tout remettre à zéro. Comme ce qui s'est passé dans la wilaya de Sétif qui avait annoncé avoir vaincu le virus, avant d'être reconfinée partiellement après un retour en force de la ma-ladie. Cela à cause du laisser-aller des habitants de cette région. Pourtant, après les moments très difficiles qu'ils ont vécus, ils avaient fait preuve d'exemplarité dans le respect des consignes sanitaires. Ce qui avait permis à la wilaya d'éviter le pire!

Il y a deux mois, la France...

Mais ils pensaient que la maladie était de l'histoire ancienne. Or, le virus est toujours là, il n'a pas disparu. Il n'attend que l'occasion pour revenir encore plus fort. C'est ce qui semble se passer, ces derniers jours. Puisque, selon le témoignage du personnel hospitalier de plusieurs hôpitaux du pays, particulièrement la capitale, les consultations Covid-19 sont en nette augmentation. Tout comme les hospitalisations. La situation n'est pas encore critique, mais le risque d'une seconde vague n'est pas à écarter. Ce virus demeure imprévisible, du jour au lendemain on peut assister à une dégradation de la situation épidémiologique. Ce qui se passe actuellement en Europe et dans les pays voisins en est le meilleur exemple. La France, par exemple, était dans la même situation épidémique que nous, il y a à peine 2 mois. Elle était même redescendue à une cinquantaine de cas par jour. Mais l'arrivée du froid et l'ouverture des écoles ont fait que le nombre de contaminés a augmenté crescendo pour atteindre, jeudi dernier, les 30 000 en une seule journée. Ce n'est pas plus reluissant dans le reste du monde. Pour dire que même si actuellement nous sommes à moins de 200 cas par jour, une seconde vague plus dévastatrice que la première, pourrait arriver plus vite que ce que l'on peut imaginer!

Des fermetures de magasins et interdictions d'activités sportives ont été décidées dans la wilaya de Aïn Témouchent. «Les autorités de la wilaya d'Aïn Témouchent ont décidé, jeudi, de fermer tous les magasins, grandes surfaces avec l'interdiction de toutes les activités commerciales et sportives dans les communes des daïras de Beni Saf et Oulhaça, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus», a-t-on appris des services de la wilaya.

Retour des sanctions

Cette décision prise par le wali d'Aïn Témouchent, Mhamed Moumene, est entrée en vigueur à partir de jeudi de 18 heures jusqu'à 6h du matin et ce pour une durée de 7 jours renouvelables. Des sanctions seront infligées à toute personne en infraction aux dispositions de cette décision en application de la réglementation en vigueur, ont fait savoir les ser-vices de la wilaya. Cette décision qui a été prise à titre préventif, après qu'une hausse «relative» a été enregistrée vu le nombre de contaminations au Covid-19, sonne comme un sévère avertissement au reste du pays. Si la santé des citoyens est en péril, le gouvernement n'hésitera pas à tout fermer! La rentrée scolaire qui est déjà en sursis risque d'être la première à en pâtir. Un reconfinement ou un couvre-feu plus contraignant n'est pas à écarter! Les citoyens doivent donc reprendre conscience du danger pour éviter que les efforts de 7 mois de combat soient remis en cause. Surtout que le personnel de santé est épuisé! Les autorités doivent aussi jouer leur rôle avec un retour à la tolérance zéro. Il est impératif de revenir aux sanctions pécuniaires pour ceux qui font fi des mesures sanitaires, notamment le port du masque. C'est le seul moyen d'éviter une nouvelle crise...