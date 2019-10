La justice est dans l’impasse. Le bras de fer entre le Syndicat national des magistrats et la chancellerie n’ est pas près de connaître son épilogue. Les magistrats maintiennent la pression et le ministre de la Justice campe sur sa position. Le département de Belkacem Zeghmati refuse d’annuler le vaste mouvement opéré dans le corps des magistrats, tandis que ces derniers poursuivent leur grève déclenchée le 26 octobre dernier. Comme au premier jour de la grève, le ministère de la Justice se contente de demander aux magistrats s’estimant lésés d’introduire des recours. Mais, d’après certains témoignages, « tous les recours précédents introduits suite aux différentes opérations de mutation sont restés lettre morte». D’autre part, le recours intervient après l’installation du magistrat concerné dans ses fonctions. Or le syndicat a instruit les magistrats concernés par le mouvement à ne pas répondre aux notifications inhérentes aux mutations. A ce propos, plusieurs magistrats ont reçu des SMS, en guise de notification. Cette crise semble s’installer dans la durée car pour l’heure, aucune sortie de crise ne se profile à l’horizon. Au quatrième jour du débrayage, le suivi est quasi total. Tous les tribunaux et les cours du pays restent paralysés. L’ensemble des tribunaux étaient toujours à l’arrêt hier et aucune audience ne s’est tenue, indique-t-on. Selon le syndicat, au quatrième jour de la grève illimitée et inédite dont les initiateurs réclament l’annulation d’un mouvement de mutations touchant la moitié du corps de la magistrature et l’indépendance de la justice. Environ 98% des magistrats étaient, hier, en grève, autant la veille et lundi, après 96 % le dimanche, indique le Syndicat national des magistrats (SNM). Cette grève a un impact sur la prolongation de la détention des manifestants arrêtés car tous les procès programmés durant ces trois derniers jours ont été reportés. Le verdict dans le procès des six détenus d’opinion, incarcérés à El Harrach, n’a pas été rendu hier, en raison de la grève des magistrats. Par conséquent, les six détenus sont retournés en prison. Dans ce contexte, une note portant sur le service minimum émise récemment par le Syndicat national des magistrats (SNM), a instruit les magistrats de traiter les cas relevant de la détention préventive, le prononcé ou le prolongement. Ils devaient aussi traiter des cas liés à l’expiration des gardes à vue, les présentations sans examiner ces affaires dans le fond. Par ailleurs, le président du SNM a indiqué, avant-hier que « la grève des magistrats n’est pas improvisée et n’est pas déclenchée suite à un différend avec Zeghmati, mais elle est résultante de l’accumulation de plusieurs problèmes et d’insuffisances». Pour ce syndicat, «il est insensé de muter la moitié de l’effectif de magistrats sous prétexte de lutter contre la corruption car la mutation n’est qu’une façon de l’encourager, en lui changeant d’endroit». Il avait également souligné que «les revendications des magistrats sont réalistes et légitimes, notamment l’indépendance de la justice, qui doit être consacrée dans la pratique, sur le terrain, loin des slogans creux. Il est inacceptable de recourir à un quelconque prétexte pour porter atteinte aux droits et libertés fondamentales des citoyens…», avait déclaré hier Issad Mabrouk…