Installée en Algérie depuis plusieurs années, la marque des produits laitiers Danone a beaucoup fait parler d’elle, ces dernières années. Non pas pour l’image de sa marque mais a priori pour des scandales d’abord au Maroc, ensuite en Algérie. En effet, après avoir poussé la marque algérienne Djurdjura à vendre ses parts suite à la faillite dans laquelle Danone est impliqué, cette société française s’est intéressée à l’entreprise familiale Sarl Suilait. Après une première proposition qui n’a pas abouti, Danone revient avec une deuxième proposition après le décès du père de famille. Le contrat, dont nous possédons une copie conforme, comme d’ailleurs toutes les pièces relatives à cette affaire, convenait sur une durée déterminée, que la société Suilait, qui fabrique la marque Palma Nova devait rénover son usine et bien sûr renouveler le matériel pour la production des produits laitiers. Surprise après les énormes investissements de la société Suilait qui auront coûté des milliards, Danone décide de mettre un terme au contrat 2 ans avant son expiration comme le montrent les documents en notre possession. Et tant que les pourparlers n’ont pas abouti l’usine est aujourd’hui à l’arrêt. La société algérienne saisit alors la justice. Un dossier accablant est actuellement traité vu que ce sont quatre plaintes qui sont enregistrées contre la société française, dont le patron, lors de la signature du contrat relevé de ses fonctions, usera de chantage contre la société algérienne. Ce dernier a quitté le pays en douce, comme d’ailleurs son successeur. La société française voit son effectif diminuer depuis à moitié, notamment en ce qui concerne l’encadrement. Pourtant, à en croire les déclarations des responsables, Danone soulignait en 2015, vouloir installer de nouvelles capacités de productions. En 2016 on relève que cette même société détient 30% des parts des marchés et veut atteindre à l’horizon 2020 les 40%. Enfin, en 2017, Danone annonce par le biais de son DG sur le site de l’ambassade de France, avoir investi 110 millions d’euros au courant de ces trois dernières années. Une somme qui est à hauteur de 1500 milliards de centimes en dinars, soit une somme avec laquelle on construit trois usines de plus ! Mis à part l’achat de certains actifs de l’usine Trèfle de Blida, on se demande où tout le reste de cet argent a été investi ? D’ailleurs, les plaintes déposées par la société Suilait devraient répondre à la question, suite à l’enquête déclenchée. On sait déjà à ce même propos que, durant cette période, le produit phare de Danone (Mixy lait fraise) était comanufacturé à Constantine chez la société Suilait.

Falsification de contrat

L’un des responsables de la société algérienne, confie alors : «Danone n’a investi aucun centime, mais plutôt, a exigé des réajustements de l’usine qui ont coûté 3 millions d’euros». La société qui n’a pas souhaité en dire plus confirme, cependant, que quatre plaintes sont en justice. Nos investigations ont permis de lever le voile sur certains points. L’usine Suilait est fermée depuis la rupture du contrat et le départ de Danone en janvier 2019, falsification de contrat commercial par Danone, dont nous détenons aussi des documents, non-respect des clauses contractuelles ayant entraîné une sous-activité, démolition d’un restaurant gastronomique et enfin le non-respect de la réglementation algérienne par Danone concernant l’étiquetage. Voilà en somme les chefs d’inculpation retenus à l’encontre de Danone. Durant trois jours, nous avons tenté de joindre la société Danone et ce n’est qu’au bout du quatrième jour que nous avons pu avoir une adresse mail pour obtenir des réponses à nos questions. D’abord concernant les raisons de la rupture du contrat, mais aussi sur la facturation d’une machine ayant servi durant 20 ans en Afrique du Sud, comme étant une machine neuve. Voici la réponse que l’Expression a obtenue, après avoir reçu la promesse d’en recevoir une dans les 24 heures: «Nous vous remercions de nous avoir contactés, nous vous informons toutefois que nous ne souhaitons pas commenter une affaire en cours auprès de la justice algérienne, en laquelle nous faisons entièrement confiance.»Les pertes subies par la société algérienne sont énormes dans le même temps la banque réclame le remboursement.

De djurdjura à palma nova

Or cette société, avant sa destruction alimentait les universités, l’ANP et les particuliers. Son produit était très apprécié. A noter qu’elle existait depuis 10 années. Elle s’est spécialisée d’ailleurs avec une haute technologie dans le conditionnement du lait et sa transformation en ses principaux dérivés, comme le yaourt, la crème dessert et les flans. Que peut-on dire de la dérive de Danone ? Peut-on réellement croire que cette société française qui voulait dominer en totalité le marché, ait été d’un apport économique bénéfique pour l’Algérie après la disparition de la marque Djurdjura et maintenant Palma Nova ? Après 18 ans d’existence, cette société est peut-être appelée à disparaître, notamment suite à cette affaire d’investissement de 110 millions d’euros, dont il n’y a aucune trace.

En tout cas une chose est sûre, on ne peut pas parler d’ouverture bénéfique du marché national aux entreprises étrangères. L’Algérie n’a rien à gagner, le but étant de détruire les sociétés algériennes au bénéfice de sociétés étrangères. Cependant même avec cela, Danone n’a pas réussi à être première en Algérie comme dans le reste du monde, car la marque Soumam est restée première sur le marché et toutes les tentatives pour la surpasser au classement, ont échoué, comme a échoué Danone à vouloir être d’un apport effectif pour l’économie algérienne, au contraire elle a été la cause d’un désastre. Plusieurs manifestations et sit-in ont été d’ailleurs organisés par les ex-employés de Suilait pour dénoncer le piège de Danone, dont la marque est désormais indésirable lors des marches du Hirak, où l’on demande son départ à cet effet. C’est la même chose au Maroc où des pages de boycott ont été créées.