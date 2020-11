La cote d'alerte a été atteinte. La progression de la pandémie en Algérie est très inquiétante à tout point de vue. Et pour cause, en plus des cas positifs traités dans les structures sanitaires du pays qui se comptent en milliers, le nombre de patients en soins intensifs est en hausse, ainsi que celui des décès, dont les chiffres ont doublé en quelques semaines seulement. Ce qu'il faut retenir de l'épisode du Covid-19 que vit présentement le pays, c'est surtout la progression de nombre de morts quotidiens.

Pour les pouvoirs publics qui ont déployé de gros moyens, en mars dernier, lors de l'apparition de la maladie, le principal souci, d'ailleurs clairement exprimé par le président de la République, était qu'au sortir de la pandémie, la société algérienne paye le tribut le moins lourd possible. Cette approche qui a prévalu lors du premier confinement et à l'occasion du déconfinement estival, a permis au pays d'éviter la vague meurtrière qui a déferlé sur les continents européen et américain. Mais il semble que ce précieux acquis, qui a mis les Algériens à l'abri d'un scénario catastrophe, est en voie de dissipation progressive. Les plusieurs centaines de cas quotidiens, approchant dangereusement le millier et la comptabilité des décès, sérieux motif d'inquiétude, constituent des indicateurs alarmants quant à une explosion de la pandémie en Algérie, avec le risque qu'elle devienne incontrôlable. Un état de fait, dont la conséquence sera ni plus ni moins que l'effondrement du système national de santé, préviennent les spécialistes. Et pour cause, à ce stade déjà, l'on enregistre des signaux d'alerte émanant de certaines structures sanitaires. Des professionnels de la santé commencent à évoquer la saturation d'établissements sanitaires dans les wilayas durement touchées par la pandémie. Les autorités centrales qui jouent aux «pompiers» trouvent difficilement des parades à la situation et l'on voit ici et là des réactions de dépit des malades et du personnel soignant.

La vague qu'affronte présentement l'Algérie est très forte, aux dires du ministre de la Santé, lui-même, qui n'hésite pas à qualifier la situation d'inquiétante. D'autres diraient alarmante. Mais en tout état de cause, les Algériens sont d'accord sur au moins un point, à savoir qu'il n'est pas envisageable de laisser la pandémie progresser en roue libre. Il reste que le moyen de parvenir à stopper la maladie est prioritairement entre les mains de chaque citoyen. La distanciation physique, le port du masque en toutes circonstances et une hygiène stricte des mains, sont autant de gestes faciles à réaliser, mais visiblement impossible à obtenir à l'échelle de toute la société. Le résultat est là: des écoles, des commerces et des marchés fermés par les autorités locales aux quatre coins du pays, sans que cela n'agisse sur la chaîne de contamination. Il faut dire qu'en parallèle, les citoyens assistent médusés à des cortèges nuptiaux qui s'annoncent avec bruits et fracas, dans une sorte d'impunité incompréhensible.

Mais, au-delà de ces manifestations malheureuses, il est spécifié que toute mesure prise voit ses effets dans les deux semaines qui suivent. Présentement, en Algérie, la nouvelle batterie de mesures n'a pas encore bouclé la quinzaine de jours, délais nécessaires pour tirer des conclusions. Mais à voir la courbe haussière de la pandémie qui, sans être exponentielle demeure inquiétante, on ne voit pas venir un fléchissement significatif des contaminations à plus ou moins courte échéance. D'où le dilemme des autorités centrales qui se retrouvent entre le marteau de l'épidémie et l'enclume des résultats néfastes d'un long confinement total. Même si l'on peut considérer que les pertes économiques sont, de toute façon, rattrapables, les conséquences sur le système éducatif risquent d'être catastrophiques. Le Conseil scientifique chargé de suivre l'évolution de la pandémie, qui a requis des mesures strictes en mars dernier, ne voit pas d'un bon oeil la fermeture de toutes les écoles et les universités. La solution est, disent les spécialistes, dans un comportement responsable de la majorité des Algériens. Une alternative qui n'a été observée nulle part. Ni au Maghreb ni en Europe et encore moins en Amérique. À part le vaccin qui se fait attendre, il n'existe aucune autre voie pour casser la courbe épidémique.

Est-ce à dire que le pays est condamné à vivre dans la hantise d'un nombre de morts par le Covid-19 en constante augmentation? La réponse est difficile à trouver.