C’est la déferlante judiciaire. Ces dernières 48 heures, des dizaines de hauts responsables et hommes d’affaires sont poursuivis, dans des dossiers de corruption qui ont éclaboussé plusieurs départements de l’Etat. Les grosses pointures du système Bouteflika qui ont, désormais revêtu l’habit officiel de l’administration carcérale, font l’aller-retour entre la prison d’El Harrach et le tribunal de Sidi M’hamed, comme cela a été le cas pour Sellal et Ouyahia, entendus ce jeudi dans l’affaire Kouninef.

La justice passe à la vitesse supérieure, c’est au tour des hauts cadres des banques, des walis et leurs protégés de répondre de leurs actes.

Les scandales éclatent un à un. L’affaire KIA a abouti à la mise en détention du P-DG de la marque en Algérie, Hassan Larbaoui, et six des cadres du ministère de l’Industrie, en tout ce sont sept personnes qui ont été présentées à la justice, huit d’entre elles ont été placées sous mandat de dépôt et trois autres sous contrôle judiciaire, quatre autres ont été mises en liberté conditionnelle et deux remises en liberté. Sans parler de l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, entendu dans cette affaire, et l’ex-ministre de l’Industrie, Abdeslem Bouchouareb, convoqué et actuellement en fuite à l’étranger. On apprend en même temps que le P-DG de la Banque nationale d’Algérie, Aboud Achour, soupçonné d’octroyer des crédits à des hommes d’affaires impliqués dans des dossiers de corruption, a été mis en détention provisoire. La pyramide du pouvoir corrompu s’écroule par petits morceaux, les canaux qui ont servi à l’alimenter, en l’occurrence les hautes sphères des banques, n’ont finalement participé qu’à programmer sa chute.

Par ailleurs, le spectre de la corruption a plané sur des secteurs insoupçonnables. Celui de la culture défraye actuellement la chronique. Et pour cause, l’une des grandes manifestations culturelles de ces dernières années, a savoir, « Tlemcen, capitale de la culture islamique » vient d’être entachée par des soupçons de surfacturation de la « Khaima » qui a servi à l’ouverture de l’évènement, avec la convocation devant la parquet général de Tlemcen de l’ex-ministre de la Culture, Khalida Toumi, et l’ex-wali, Abdelwahab Nouri. Selon certains observateurs, c’est l’arbre qui cache la forêt.

En outre, mis à part les foyers de corruption qui se découvrent et qui font l’actualité brûlante du moment, la justice ne fait plus dans le travail à moitié fait, elle a décidé de déterrer les affaires déjà jugées, à l’image du dossier de l’autoroute Est/Ouest, du fait que la Cour suprême vient d’ordonner son réexamen. Un dossier qui risque de drainer d’autres personnalités et hommes d’affaires devant les juges. Et pour cause, de six millions de dollars comme coût initial du projet, il passe à 13 millions de dollars, sous l’effet de plusieurs réévaluations.

Au demeurant , il ne se passe pas un jour, sans qu’on entende la mise en détention ou la mise sous contrôle judiciaire de hauts responsables, la justice déploie ses tentacules dans l’administration profonde et locale, les élus sont dans son collimateur.Les métastases du cancer de la corruption ont rongé le pays, tous ses organes sont atteints, et sans le traitement de choc administré par la contestation populaire, combiné à la détermination de la justice libérée, le pire était à craindre. Néanmoins, les dégâts sont considérables et l’ampleur du préjudice reste à quantifier, mais pouvoir séparer le bon grain de l’ivraie, nécessitera inévitablement de profondes réformes, celles annoncées depuis des lustres.