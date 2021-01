La célébration du Nouvel An amazigh, Yennayer 2971, a débuté dimanche à Béjaïa, avec le lancement d'un riche programme à travers les différents établissements culturels de la wilaya, dans le strict respect des gestes barrières dictés par la pandémie de Covid-19 encore en vigueur.

Selon le programme concocté par l'institution, concernée en collaboration avec les collectivités locales et le mouvement associatif, des conférences-débats sur le thème de Yennayer, une exposition sur le patrimoine matériel et immatériel en relation avec la célébration de cette fête populaire, des ateliers pédagogiques, sont au menu de cette manifestation qui se poursuivra jusqu'à demain. Cette célébration sera l'occasion de revenir sur la symbolique de cette fête institutionnalisée en 2018 fête nationale chômée et payée, rappelle-t-on.

L'ouverture officielle de cette célébration placée sous le thème de «Yennayer unité et cohésion sociale» a eu lieu, hier, sur le site de la Casbah par une animation de la troupe folklorique Emilira de Béjaïa, avec des déclamations poétiques, la visite des expositions et une collation. Aujourd'hui, le rendez-vous est donné à la bibliothèque principale de Béjaïa pour des expositions sur le patrimoine immatériel, le livre amazigh et sa promotion ainsi que des expositions autour de l'historique du couscous et les tableaux de peinture de l'artiste et une conférence sur Yennayer.

Des objets de l'artisanat traditionnel (tapisserie, poterie, vannerie, costume traditionnel, bijoux, forge, objets traditionnels), l'art culinaire traditionnel, des produits agricoles du terroir local (huile d'olive, miel, figues sèches, légumes secs, plantes médicinales) et des livres y seront exposés au niveau du site touristique de la Casbah.

Partout ailleurs, les associations s'invitent également à la célébration par diverses activités culturelles et sportives. «Yennayer», le Nouvel An berbère qui coïncide avec le 12 du mois de janvier, demeure un patrimoine culturel immatériel que d'aucuns ne peuvent nier. À cette occasion, plusieurs localités et villages s'affairent à l'accueillir par une multitude de festivités, aussi riches que variées, à l'instar des autres régions du pays et de toutes les communautés berbères du Maghreb. Ces préparatifs sont de deux ordres. Il y a la célébration collective et les rites spécifiques aux familles.

Ainsi, les préparatifs des festivités célébrant cet événement ont commencé depuis plusieurs jours à travers bon nombre de localités. À titre d'exemple, à Akfadou, beaucoup de villages, par le biais d'associations et de comités de village, mettent les bouchées doubles pour célébrer comme il se doit cette journée haute en symboles. Des villages dont les habitants tiennent mordicus à pérenniser cette fête vieille comme le monde s'activent pour être au rendez-vous.