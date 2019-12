Les juges se retroussent les manches et accélèrent la cadence du traitement des nombreux et lourds dossiers de corruption qu’ils ont sur leurs bureaux. D’anciens ministres, ex-walis et hommes d’affaires ont été convoqués, ces deux derniers jours, pour une instruction dans le fond avant l’enrôlement de leurs affaires annonçant l’ouverture des procès. Il est attendu que le début du feuilleton des affaires de corruption soit lancé vers la fin de ce mois ou au plus tard, en début du mois de janvier. L’hiver s’annonce donc chaud en révélations ! Les citoyens qui ont envahi les rues de l’ensemble des wilayas du pays pour dénoncer la corruption, le népotisme et l’enrichissement indécent des hauts cadres de l’Etat, pourront enfin voir ces derniers, défiler à la barre et reconnaître leurs méfaits. Hier déjà, l’ex-secrétaire général du parti FLN, Mohamed Djemaï, a comparu devant le juge d’instruction de la chambre d’accusation du tribunal de Sidi M’hamed, pour répondre du chef d’inculpation de «destruction de documents officiels et de dissimulation d’un dossier qui devait faire l’objet de procédures judiciaires». En détention provisoire, depuis le 19 septembre dernier, à la prison d’El Harrach, Mohamed Djemaï devra également répondre d’autres chefs d’inculpation. Dans une chambre d’accusation, juste à côté, c’est Abdelghani Hamel, l’ancien directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), ses trois fils et sa fille ont été entendus dans le fond par le magistrat instructeur, pour des affaires liées à des détournements de foncier et d’enrichissement illicite. Les Hamel, faut-il le rappeler, sont en détention depuis juillet dernier. Pas moins de 90 autres accusés seront également auditionnés dans l’affaire Hamel, dont des ex-ministres et ex-walis. Toujours au tribunal de Sidi M’hamed, l’ancien premier ministre, Ahmed Ouyahia, condamné dernièrement à 15 ans de prison ferme dans le dossier du montage automobile, a été entendu, la veille, dans l’affaire Mahieddine Tahkout, le patron de Cima Motors. L’audition concerne plusieurs dossiers liés aux contrats avec l’Etusa et l’Onou, ainsi que les avantages en lien avec l’investissement dans le montage de l’automobile. à rappeler que dans ce dossier, Mahieddine Tahkout, une dizaine de ses cadres dirigeants, son fils et son frère, ainsi que de nombreux responsables de l’Onou (Office national des oeuvres universitaires), de l’Etusa (entreprise du transport urbain et suburbain d’Alger) et de l’Andi (Agence nationale de développement et de l’industrie), ont été entendus par le tribunal de Sidi M’hamed. Les démêlés d’Ali Haddad avec la justice, sont loin d’être finis. Ce dernier a été appelé une nouvelle fois par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed pour répondre à d’autres affaires liées à la corruption, outre sa condamnation à 7 ans de prison ferme pour financement occulte de la campagne électorale de l’ancien président de la République.

Mouloud Cherifi, l’ex-wali d’Oran, a d’ailleurs été entendu, dimanche au niveau de la Cour suprême pour les avantages qu’il aurait accordés au patron de l’Etrhb au moment où il était wali de Bouira. à la Cour suprême, les juges d’instruction ont donc également la tête plongée dans leurs dossiers. Ces derniers ont reçu, hier, l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, déjà en détention provisoire. Son témoignage a été requis en sa qualité d’ancien wali de Sidi Bel Abbès et Béjaïa, dans une affaire, liée à l’octroi d’indus privilèges à la société Amenhyd, appartenant aux frères Chelghoum, spécialisée dans le domaine de l’hydraulique. Une affaire qui éclabousse, également, l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, et l’ancien ministre des Ressources en eau Hocine Necib, ainsi que trois autres ex-walis. L’instruction de l’affaire impliquant le fils de Djamel Ould Abbès, l’ancien patron du FLN, et l’ex-secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Kheladi, s’est également poursuivie, hier, au niveau de la Cour suprême. Les mis en cause ont été notamment auditionnés pour leur implication dans des faits à caractère criminel, lors de la période de préparation des élections législatives de 2017. Ces derniers auraient vendu des places sur les listes électorales et risqueraient des poursuites pour abus de fonction, corruption et blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel organisé. à rappeler que les mis en cause sont en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire de Koléa et qu’un mandat d’arrêt international a été émis contre le nommé Ould Abbès El Ouafi, en fuite. La comparution de Djamel Ould Abbès, l’ex-SG du FLN et de Saïd Barkat, en leurs qualités d’anciens ministres, au niveau de la Cour suprême, serait imminente, selon certaines sources. Les deux ex-ministres devront répondre de la dilapidation de plus de 600 milliards de centimes, durant la période de leur gouvernance. Malgré le nombre important de ces comparutions et ces auditions, beaucoup d’autres devront suivre. Que faut-il comprendre ? Que l’Etat était composé d’une bande de malfaiteurs et de voleurs qui n’assuraient que leur sécurité et celles de leurs compères. Honteux décor !