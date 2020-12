La découverte dans une cache terroriste à Jijel de 80.000 euros est un signe plus qu'évident d'une volonté étrangère de réactiver un maquis terroriste en Algérie. Il ne peut échapper à aucun observateur qu'avec une pareille somme, il est possible de recruter des mercenaires de plusieurs nationalités et lancer des opérations contre des objectifs dans la région de Jijel, notamment. Cette perspective est très probable et l'action des éléments de l'ANP ont donc mis fin à une entreprise de «repeupler» le maquis de Jijel à l'effet de «l'enflammer». L'intervention militaire a empêché l'opération à son commencement, si l'on croit l'analyse du colonel à la retraite, Labri Cherif. «Les 80 000 euros étaient prioritairement destinés à la logistique. Il n'y a pas de maquis dans cette région du pays à proprement parler. Les quelques terroristes avaient pour mission d'acheter le nécessaire pour faciliter les déplacements, les communications entre terroristes et les conditions de vie dans un camp qui devait voir le jour grâce à ce financement», révèle le colonel à la retraite. Très au fait de la lutte antiterroriste et très informé sur le modus opérandi des groupes armés, notre interlocuteur, précise qu'avec l'argent «ils devaient acheter une ou plusieurs voitures, des téléphones portables, des groupes électrogènes des produits alimentaires, des médicaments...bref, tout le nécessaire pour permettre à un groupe d'une vingtaine de personnes ou plus de tenir plusieurs mois dans la région et, partant, lancer des attaques». C'est donc la première phase d'une tentative d'implantation durable d'un groupe terroriste.

La grande question qui se pose est de savoir s'il existe d'autres caches en d'autres endroits du pays. Larbi Cherif répond par l'affirmative. «Objectivement et connaissant leur mode opératoire, ils ne se contentent pas d'une seule mission. Ils doivent avoir des hommes disséminés à travers les montagnes du pays, avec le même ordre de mission, à savoir mettre en place une logistique à même de rendre viable un campement terroriste». De là à déduire que d'autres sommes importantes sont dissimulées ou carrément en passe d'être dépensées à l'effet de constituer des maquis de terroristes, il n'y a qu'un pas que l'expert en lutte antiterroriste n'hésite pas à faire. «L'Algérie est clairement ciblée et il existe des chefs terroristes dans le Sahel qui ne jurent que par la destruction de notre pays», affirme notre interlocuteur qui en veut pour preuve que «l'un des plus dangereux terroristes du Sahel, Abou El Walid Essahraoui, voue une haine sans limite à l'Algérie.» Fondateur d'un groupe terroriste qui a fait allégeance à Daesh, il est en relation permanente avec les services de renseignement marocains. Originaire du Sahara occidental et sortant de l'université de Constantine, Abou El Walid Essahraoui a été pendant longtemps dans le groupe de Mokhtar Belmokhtar et à ce titre, il a été l'un des cerveaux de l'attaque du site gazier de Tiguentourine, en 2013. Il n'y a pas encore de lien évident entre le terroriste de Jijel et Essahraoui, mais l'on sait que l'Algérie est véritablement ciblée.

Larbi Cherif qui précise que les groupes terroristes au Sahel sont riches, à l'exemple de celui de Mokhtar Belmokhtar qui est parvenu à réunir quelque 80 millions de dollars grâce aux rançons, ont certainement l'intention d'alimenter les maquis algériens en hommes et en armes. Ce qui leur manque, c'est la logistique. C'est dire que même si les recrutements locaux sont quasi impossibles, le scénario libyen trotte dans les esprits des terroristes, mais pas qu'eux, puisqu'il est

désormais admis que les principes défendus par l'Algérie à l'international n'arrangent pas les agendas de certains pays étrangers qui ne verraient pas d'un mauvais oeil son basculement dans la violence terroriste. Cela pour dire que l'on est entré dans une phase plus que difficile et seuls une extrême vigilance et un front interne solide sont à même de faire échouer les tentatives de déstabilisation du pays.