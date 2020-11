Au lendemain du référendum sur la révision constitutionnelle, les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou reprennent le cours de la vie quotidienne, rythmé par la rentrée scolaire au niveau des établissements du moyen et du secondaire. Avec un taux de participation très faible, la wilaya n’a pas fait mieux que lors la dernière présidentielle. Ce qui est toutefois une tradition avec des taux de participation faibles même aux plus forts moments qui ont vu des partis bien ancrés dans la région se lancer dans la course aux voix.

Un autre facteur est venu se joindre, cette fois, pour revoir encore ce taux à la baisse. L’apparition de la pandémie de Covid-19 a, sans nul doute, eu sa part dans ce résultat. À la veille de l’élection, dans certaines communes, les responsables locaux ont, en effet, annoncé la fermeture de plusieurs établissements scolaires à cause de la détection de plusieurs cas de coronavirus parmi le personnel. Ainsi, à Aït Bouyoucef, l’école primaire du village Tazrouts a été fermée alors que le lendemain ce fut le tour de l’école primaire des frères Chaouch de la cité Tizi Bouchene dans la ville d’Azazga, fermée pour la mêmes raison.

À rappeler, par ailleurs, qu’avant le début de la campagne et la clôture des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales, le représentant de l’Autorité nationale indépendante des élections au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, Youcef Gabi, a estimé le nombre d’électeurs à travers la wilaya à 703 797 recensés contre 709 602 lors de la dernière élection.

La wilaya, précisait-il, dispose de 697 centres de vote pour 1 714 bureaux de vote, notant que la baisse du nombre d’électeurs n’a pas d’incidence sur la carte électorale de la wilaya de Tizi Ouzou. Au volet des procurations, le représentant de l’Anie a fait savoir qu’une personne ne peut délivrer une procuration que pour une seule personne qui devra présenter, le jour du scrutin son document. Les conditions sont très strictes pour la délivrance de ces procurations, a-t-il ajouté, car pour en délivrer une, le secrétaire de la commission va se déplacer afin de constater de visu que la personne concernée est réellement incapable d’aller voter.

À noter, enfin, que, selon le délégué de wilaya de la commission indépendante des élections, Youcef Gabi, qui tenait un point presse à la fin du scrutin, les opérations de vote n’ont eu lieu que dans quatre communes sur les 67 que compte la wilaya de Tizi Ouzou. Toujours selon les déclarations du même responsable, le taux de participation était de 0,06. Ce qui indique un taux de participation très faible par rapport aux élections précédentes. Le même intervenant a tenu à signaler des cas de retrait des bureaux de vote à cause des conditions délicates qui ne permettaient pas la poursuite des opérations de suffrage dans les communes de Draâ El Mizan, Agouni Gueghrane et Tizi Ouzou. Les 63 autres communes ont vu les opérations carrément annulées.