La ville de Béjaïa était, hier, un peu plus animée que d'habitude. La relance des activités commerciales a fait sortir quelque peu les gens de chez eux qui pour acquérir l'objet tant attendu, qui par simple curiosité.

Le flux de véhicules constaté aux premières heures de la journée était le premier signe illustrant une reprise de l'activité commerciale. Le lever de rideau de son commerce se fait un peu plus timide chez ce commerçant du quartier Nacéria. Une habitude perdue depuis près de trois mois. Avec son employée, il entreprend directement l'application des mesures obligatoires. Le traçage, la mise en place d'une organisation répondant aux conditions de réouverture, dont le gel, la désinfection des pièces de monnaie et l'affichage du port obligatoire du masque. «Il ne faut surtout pas reproduire les erreurs qui nous ont coûté la fermeture durant le mois sacré», dit-il comme pour faire montre de son souci de garder son commerce ouvert une fois pour toutes.

Un peu plus loin sur le boulevard de la liberté, les devantures des magasins effacent quelque peu le décor sombre en vigueur sur ce grand accès de la ville depuis plus de deux mois. « Il ne manque plus que l'ouverture des cafés et restaurants pour renouer avec l'ambiance d'autrefois», fait remarquer ce client, qui s'impatientait devant un magasin d'électroménager. Le commerçant, portant son masque, s'affairait entre-temps à ne rien laisser au hasard en matière de respect des conditions d'ouverture. Pour ne pas interpeller directement ses clients, il colle en premier l'affiche informant la clientèle du port obligatoire du masque, faute de quoi tout service lui sera refusé. «Nous devons faire respecter l'obligation du port du masque si on veut maintenir notre activité dans la durée», semble prendre conscience ce commerçant.

Dans le quartier Séghir, le propriétaire d'un magasin garde le rideau à moitié levé. Il attend la livraison de la marchandise commandée la veille. Interrogé sur les conditions à respecter, il nous invite à visiter son local. Outre une affiche frappante portant l'inscription «Port obligatoire du masque», une solution hydro-alcoolique est mise en place à l'entrée du commerce. «Dès que j'aurais réceptionné ma marchandise, je procéderais à la mise en place de paillasses de désinfection et le marquage indispensable des signes de distanciation sociale», explique-t-il.

Tous les commerçants et artisans rencontrés, hier, saluent la décision de réouverture des commerces, même si, ils reconnaissent, que l'activité restera toujours «minime», tant que d'autres services ne sont pas relancés. Les commerçants de la ville de Béjaïa savent bien que le gros de leur clientèle vient des autres régions et en l'absence de transport, il ne sera donc pas là. Ce n'est qu'une question de temps, semblent se dire les commerçants, qui restent présentement concentrés sur la nécessité d'appliquer les mesures sanitaires, faute de quoi, ils risquent une nouvelle fermeture avec cette fois-ci, un arsenal juridique qui stipule que «le non-respect de ces mesures, donnera lieu à la fermeture immédiate du commerce ou de l'activité concernée et une application rigoureuse des sanctions prévues par la législation et la réglementation».