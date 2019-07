Les événements s’emballent. «Tajma3th n’el khir» est déjà dans le vif du sujet et les six personnalités mandatées, jeudi dernier, par Abdelkader Bensalah, pour conduire le dialogue inclusif, n’ont pas tardé pour l’entame de leur mission. Hier et à la tenue de leur première réunion, ils ont rectifié le tir en élargissant leur groupe à un «jeune du Hirak». Il s’agit de Mohamed Yacine Boukhenfir qui sera désormais, le septième membre du panel. Mais ce n’est pas tout. Puisque l’actuelle composante du panel n’est qu’à sa première version. Les compagnons de Karim Younès ont décidé de lancer une invitation à 23 autres personnalités pour partager leur mandat. Il s’agit de noms qui avaient déjà circulé pour la composition du panel dont certains avaient décliné l’offre à l’exemple de Djamila Bouhired et Ahmed Benbitour. Ce dernier n’a pas caché ses ambitions présidentielles pour expliquer son refus d’intégrer le panel du dialogue. Ahmed Taleb Ibrahimi avait, quant à lui, posé certaines conditions, alors que Mouloud Hamrouche ne s’était point prononcé. Ces deux hommes ont été à nouveau sollicités pour rejoindre le groupe devant mener le dialogue, ainsi que d’autres à l’exemple de Mokdad Sifi, Abdelaziz Rahabi ou encore Mustapha Bouchachi, Drifa Ben M’hidi et Mokrane Aït Larbi. Tout en rappelant que ses portes restent ouvertes à toutes les personnalités nationales, y compris celles établies à l’étranger, la commission coordonnée par Karim Younès a tenu à préciser que sa composante «pourrait encore être élargie sur décision de ses membres, sans aucune interférence de quelque partie que ce soit». Une précision loin d’être anodine et qui se veut une réponse à une pluie de critiques dont ont été ciblés les six premiers membres du panel. En effet, le flou qui a entouré l’installation du panel et le tapage qui s’en est suivi après les «révélations» des uns et des autres sur le remplacement des noms des personnalités à la dernière minute, ont porté un coup dur à la crédibilité du panel. C’est d’ailleurs ce qui a amené les Karim Younès, Fatiha Benabou ou encore Smaïl Lalmas à multiplier les interventions médiatiques pour expliquer leur démarche. Le coordinateur, lui, a insisté sur les sept conditions posées comme préalables par le panel, avant tout dialogue et la nécessité de leur mise en œuvre par le pouvoir, au risque de voir la commission mandatée s’auto-dissoudre. Il s’agit, faut-il le rappeler, des mesures d’apaisements telles que la libération de tous les détenus d’opinion, l’ouverture du champ médiatique et le départ du gouvernement Bedoui. La constitutionnaliste Fatiha Benabou a tenu à préciser que le panel a demandé de «satisfaire les revendications du peuple». Enfin, l’économiste Smaïl Lalmas, très critiqué sur les réseaux sociaux et même dans la rue pour sa présence dans le panel, a rappelé que les conditions posées au pouvoir sont « celles du Hirak. Le panel lui-même émane de l’esprit du Hirak (…) Je suis moi-même issu de ce Hirak». Tenant donc à affirmer son indépendance totale et à fermer la porte aux supputations laissant entendre qu’il s’agirait là d’un énième complot contre la volonté populaire, le panel a décidé de s’ouvrir à toutes les personnalités et à toutes les propositions. Il annonce déjà ses décisions : «Prendre attache, discuter et dialoguer avec les membres de la société civile, les partis politiques, les personnalités nationales, les jeunes et les acteurs du Hirak dans toutes les régions du pays afin de dégager une conception minutieuse pour sortir de la crise actuelle.» Un calendrier sera arrêté dans les plus brefs délais, affirme le panel, expliquant que des dates pour la rencontre de toutes ces parties seront fixées. En fait, il est indiqué qu’«à la fin des rounds de dialogue, une synthèse des différentes propositions sera élaborée et le panel pourrait effectuer les médiations nécessaires pour rapprocher les propositions contradictoires, le cas échéant. Des propositions finales sanctionneront une conférence nationale souveraine, dont les décisions seront opposables à toutes les autorités publiques». Les propositions finales seront soumises à la présidence de l’Etat qui aura à les concrétiser sous forme de lois. La commission n’exclut pas, par ailleurs, la mise en place de groupes de travail constitués de juristes et d’autres experts en cas de nécessité. Le plan de travail est donc élaboré et le train du dialogue sera bientôt lancé. Bientôt, car il ne quittera pas sa station, avant de s’assurer que la route est bien dégagée ! La balle est dans le camp du pouvoir.