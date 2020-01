Le président Abdelmadjid Tebboune qui se rendra dimanche prochain à Berlin pour assister à la Conférence internationale sur la Libye, a décidé d’avancer la tenue du Conseil des ministres pour le samedi. Ce sera le deuxième qu’il présidera depuis qu’il est à la tête de l’Etat. Les nouveaux ministres du gouvernement Djerad entrent ainsi de plain-pied dans le vif du sujet. Nommés, il y a une quinzaine de jours, ces derniers ont eu un temps suffisant pour faire un check-up et établir un diagnostic leur permettant d’identifier les failles et les forces, mais aussi les marges de manœuvre qui s’offrent à eux pour conduire avec succès les démarches d’ajustement et d’anticipation. Lors de ce conseil, plusieurs questions sont inscrites à l’ordre du jour, notamment des dossiers relatifs à la redynamisation et au développement des activités sectorielles dans les domaines de la santé, l’industrie, l’agriculture, l’habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites entreprises et les start-up. Dans tous ces secteurs, la réalité du terrain est telle qu’il est urgent de revoir dans sa totalité la stratégie adoptée. Concernant la santé, à titre d’exemple, la loi sanitaire, adoptée en 2018, n’a toujours pas ses textes d’application. L’industrie est un autre dossier tout aussi lourd que la santé.

L’Algérie est loin d’avoir boosté ce secteur malgré ses tentatives d’asseoir à long terme une réelle industrie en se lançant dans le montage automobile. Cet échec se lit d’ailleurs dans tous les indicateurs économiques.

L’impératif aujourd’hui serait de mettre en place un nouveau modèle économique, celui de l’offre et de l’innovation, pour opérer un basculement vers un système global favorable à la promotion de la production industrielle marchande par des PME à forte croissance. Permettre l’innovation et la création sera de la responsabilité du plus jeune ministre de Djerad, chargé des start-up. Un nouveau département qui va sûrement tâtonner dans un premier temps avant de trouver sa voie. Mais que ce soit ce ministre des nouvelles technologies ou celui du Commerce ou encore de l’Habitat, tous ont du pain sur la planche. Parce que l’Algérie de l’après-22 février 2019 n’est plus celle d’avant. Le peuple qui est sorti crier sa colère et sa galère et qui continue toujours de marcher pour l’instauration de la nouvelle République, a d’énormes attentes pour l’avenir. Il veillera à ce que les erreurs du passé, demeurent à jamais un mauvais souvenir.