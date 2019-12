L’investiture du président Abdelmadjid Tebboune n’avait pas la caractéristique somptueuse d’un cérémonial festif et débordant en termes de décors et de « spectacle » faisant dans l’ostentation et le matamorisme. Le protocole s’est contenté d’exprimer à travers la procédure solennelle du moment fatidique de la prestation de serment et ce qui en découle comme formalité telle qu’elle est énoncée par les articles de la Constitution en la matière.

L’ambiance se faisait manifester par des regards évasifs de certains présents venant de tous les horizons qui forment le socle institutionnel de l’Etat, mais aussi les regards des autres qui sont plongés dans l’instant porteur d’une étape nouvelle et différente du vécu politique qui taraude l’esprit de beaucoup d’Algériens et d’Algériennes qui veulent vraiment arriver au bout du tunnel et voir le pays en finir avec la situation kafkaïenne qui le caractérise et les risques qui le guettent sur le plan politique.

La sobriété d’une cérémonie

La grande salle du Palais des nations qui a abrité l’événement de la prestation du serment du nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reflète la tradition de l’Etat algérien au temps du défunt président Houari Boumediene et les années 80 où la prestation se déroulait dans l’austérité et la simplicité pour rompre avec la culture politique faite d’opulence et de parades sur le plan du décor et les moyens humains et techniques qui sont déployés pour la circonstance.

Durant les 20 ans du pouvoir de l’ancien président, Bouteflika en l’occurrence et sa smala d’oligarques aimaient bien ce genre de spectacles qui versaient dans le show et l’ostentation comme signe d’ «aura» et de pouvoir «imposant», mais cela se faisait aux frais de la princesse pour ne pas dire du contribuable. Le constat est saillant, la cérémonie s’est déroulée dans la simplicité la plus visible, loin de la parade et l’exhibition sans fondement ni raison d’Etat sur le plan politique.

Une fois que les invités officiels ont pris leurs places et la procédure de la prestation du serment achevée, le moment le plus marquant relevé par tout le monde en général et les professionnels des médias en particulier, c’était lors de l’entonnement de l’hymne national, un instant qui a suscité l’attention et le suivi des présents au sein de la salle, au rythme de «Kassamen», des larmes sortaient «timidement» des yeux du nouveau président fraîchement élu. Cette scène apparaissent comme une manière particulière quant à un président versant des larmes dès l’entame de l’hymne national. Un signe qui renvoie à l’attachement aux valeurs intarissables de la patrie et aussi à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution de novembre 1954.

Même la passation des pouvoirs n’a pas connu une espèce de protocole débordant et exagéré, c’était l’esprit simple qui a dominé le long de ce processus de transmission du pouvoir de la part du chef de l’Etat au président de la République. Tout s’est fait dans l’ordre de la constitutionnalité des choses et rien de plus.

Le plus remarquable durant cette cérémonie, c’est la synergie qui se voyait d’une manière claire entre le vice-ministre et chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah et le président de la République lors de son premier discours-programme. Le sourire se lisait d’une manière limpide sur le visage, la joie s’exprimait manifestement dès que le nouveau président a eu recours à des mots et à des phrases qui renvoient à la rupture avec certaines pratiques honnies par le peuple et qui ont perverti la fonction de la présidence de la République et les institutions de l’Etat.

La «fakhama» et autres pratiques à bannir !

Le discours inaugurateur de sa fonction en qualité de président de la République à être concret, loin de la «tautologie» et la dithyrambe et l’exaltation phraséologique sans fondement. Le discours était très sobre en matière de littérature, il s’est focalisé sur les axes et les points nodaux de la crise et les solutions envisageables à court et à moyen terme.

La cérémonie a vite changé d’allure ainsi que son contenu, elle a pris une tournure d’un engagement pratique en s’attelant derechef aux urgences et nouvelles exigences politiques, économiques, sociales et culturelles dans la perspective de les juguler et les résorber. L’intervention du nouveau président de la République a pris une forme de décisions qui allaient être prises incessamment. Beaucoup de thèmes qui concernent la refonte de l’Etat et ses institutions ont été abordés sous une forme de démarches qui seront mises en branle dans quelques semaines, au pire dans quelques mois, c’est ce qui ressort de son discours et ses engagements politiques dans leur globalité.

Tonnerre d’applaudissements

Pour la première fois dans un discours présidentiel, et lors de la cérémonie d’investiture et de la prestation de serment, un nouveau président de la République commence son discours par une phrase qui coupe court aux pratiques relevant de la flagornerie et de la désinvolture consacrées comme une culture durant deux décades au sein de la haute institution de la République et de ses dérivés. Dans le discours inaugural de sa fonction de président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est engagé à entamer des changements radicaux et profonds au niveau de la Constitution et la refonte de l’Etat et de ses institutions. Quand Tebboune a prononcé la phrase « dans la nouvelle Constitution qui sera soumise au référendum populaire, il y aura la réduction des prérogatives du président de la République et je donnerai plus de prérogatives au chef du gouvernement », (sic) !

Cette phrase dans un discours inaugural a fait lever les officiels et les présents qui ont applaudi cette déclaration et cet engagement comme signe de respect et reconnaissance à l’égard de ce nouveau président qui vient de promettre de rompre avec les anciennes pratiques qui ont perverti le pouvoir politique et la fonction de la présidence de la République.

Cette phrase qu’on n’entendait pas depuis des années de despotisme et de pouvoir personnel du président déchu et de son clan, a sonné comme une nouvelle façon d’approcher la fonction qui est l’émanation d’un choix populaire et au service de ce choix qui est au demeurant une espèce d’éthique chère au peuple algérien qui aime la simplicité et l’humilité. Le summum du discours dans sa prononciation et sa lecture qui était très apaisée et simple, c’est quand le nouveau président de la République a sollicité tous les présents dans la salle de l’investiture et de la prestation du serment en demandant à tous les présents de ne plus «utiliser le vocable de «fakhama», Son Excellence le président de la République, mais appelez-moi juste monsieur le président». C’est là où les ovations fusaient dans la salle comme forme de respect et d’hommage à rendre au nouveau président qui a mis un terme aux connotations et énoncés relevant du pur féodalisme et de la pensée chère aux despotes et aux présidents en mal de personnalité et de présence politique digne de ce nom.

Les engagements du nouveau président de la République sont multiples et diversifiés, le volet politique est au premier rang, de par l’urgence qui a s’impose pour juguler la crise politique qui a perduré longtemps. La révision profonde de la Constitution se fera la première et en urgence pour donner des gages que le changement est une exigence inéluctable pour permettre au pays de retrouver sa stabilité institutionnelle et politique. L’engagement avec la classe politique et la société civile sera corroboré par un dialogue global et sans exclusion avec les protagonistes en présence et surtout avec le Mouvement populaire en tendant la main au «Hirak» encore une fois pour entamer ensemble le changement escompté et épargner le pays d’une crise qui pourrait l’emporter. Sur le plan économique et social et même culturel et sportif, le nouveau président semble connaître les priorités. Un des engagements phares, c’est celui d’éliminer les bidonvilles et donner des logements à tous les Algériens en âge d’en bénéficier. L’éradication des bidonvilles est selon le nouveau président de la République une priorité majeure. L’importation se fera selon les besoins essentiels des Algériens et du pays. C’est dire que l’enjeu d’aujourd’hui réside dans la restauration de la confiance et redonner à l’Algérien et l’Algérienne leur dignité qui a été bafouée par des pratiques dignes d’une camarilla.