Le secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker, effectuera une visite de travail en Algérie. Cette visite entre dans le cadre d'une tournée devant mener David Schenker, du 3 au 12 janvier, dans trois pays: l'Algérie, la Jordanie et le Maroc. Selon le communiqué du département d'Etat américain, les discussions porteront sur la coopération économique et sécuritaire. La même source ajoute que le secrétaire d'Etat adjoint américain soulignera, à cette occasion, «l'engagement profond des Etats-Unis pour la promotion de la prospérité économique, la paix et la stabilité au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord». La question du Sahara occidental sera certainement au centre des débats entre les deux parties. Cette visite, annoncée par les services de Mike Pompeo, d'un haut responsable américain en Algérie, après la reconnaissance par le président sortant, Donald Trump, de «la supposée souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, est la deuxième accomplie par un haut responsable américain à la fois à Alger et Rabat, après celle effectuée, début octobre, par l'ancien ministre de la Défense, Mark Esper, la première d'un secrétaire américain à la Défense depuis la visite de Donald Rumsfeld en février 2006. Dans sa première déclaration, Esper a précisé: «Les Etats-Unis et l'Algérie sont amis et partenaires depuis longtemps, et j'espère que ma visite contribuera à renforcer ce partenariat et cette histoire commune.»