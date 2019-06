Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed a ordonné jeudi dernier la mise en détention provisoire, des deux fils et de huit membres de la famille de Hamid Melzi, ex-directeur général de la résidence d’Etat Sahel, mis sous mandat dépôt, le 7 juin dernier. En outre, sont impliqués dans cette affaire, cinq membres de sa famille, neuf cadres, cinq employés relevant des deux entreprises sus-citées et la directrice d’une agence bancaire (Trust Bank), deux entrepreneurs et un commerçant et ce, en plus de Ahmed Ouyahia qui, compte tenu de ses fonctions au moment des faits, «le volet le concernant dans le dossier en question, a été soumis au procureur général près la cour d’Alger, lequel prendra les mesures nécessaires à son encontre», précise le communiqué de la cour d’Alger. Alors que Hamid Melzi avait été poursuivi pour espionnage économique, la justice révèle d’autres chefs d’accusations : «blanchiment d’argent et transfert de biens obtenus par des faits de corruption, à l’effet d’en dissimuler la source illicite, dans le cadre d’une bande criminelle, dilapidation de deniers publics, incitation d’agents publics à exploiter leur influence réelle et supposée dans le but de bénéficier d’indus privilèges, bénéfice du pouvoir et de l’influence des agents de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et des institutions publiques de droit public et des Entreprises publiques économiques ou des établissements à caractère industriel et commercial (Epic) durant l’établissement de contrats et de marchés, à l’effet d’augmenter les prix et de modifier, en leur faveur, la qualité des matières, services et approvisionnement». Par ailleurs, les développements de l’enquête font ressortir d’autres griefs , tel que l’abus de fonction volontaire à l’effet d’accorder d’indus privilèges, en violation des lois et de la réglementation, outre la conclusion de contrats, en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour attribution d’avantages injustifiés à autrui. Pour les observateurs, plus il y aura d’auditions et de comparutions dans ces affaires de corruption, plus la liste des chefs d’accusation, s’allongera.