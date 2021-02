Si la modification de la facture du fournisseur par l'importateur et la minoration de la valeur en douane constituent une fausse valeur déclarée, la réduction de la quantité ou la modification de la nature du produit importé, relève également de la fausse déclaration douanière de ces pratiques.

Les proportions sont en constante augmentation. La lutte contre ce système frauduleux a nécessité le renforcement des opérations de contrôle douanier, notamment au sein du port commercial d'Annaba.

Les opérations enregistrées, chaque jour, par les services des douanes algériennes à Annaba, témoignent de l'ampleur du phénomène, dont les «ramifications» s'inspirent de l'esprit frauduleux des opérateurs économiques. Tel le cas de cet importateur indélicat, dont les deux conteneurs de 40 pouces déclarés contenir 979 colis de jouets pour enfant importés de Chine. Lors du contrôle des deux conteneurs, les douaniers de l'inspection principale, en charge du contrôle des opérations commerciales au niveau du port marchand d'Annaba, ont découvert 112000 porte-clés, non déclarés, importés du même pays, a rapporté un communiqué de presse émanant de l'inspection principale des douanes à Annaba. Selon les précisions apportées par la même source, il s'agit d'une échappatoire de la part de l'importateur pour ne pas s'acquitter des taxes et des droits de douane, auxquels est soumis ce produit. Ce dernier était destiné au marché local ou national, à travers son introduction frauduleuse. Selon le même document, dont nous détenons une copie, la marchandise, non déclarée, a fait l'objet d'une saisie, occasionnant à son importateur, une amende de 1442331 00 DA.

Outre le défaut de déclaration, c'est l'augmentation, non justifiée, de la quantité de la marchandise importée. Au -delà de la saisie de la marchandise, des mesures douanières ont été prises à l'encontre de l'importateur indélicat, conformément au Code des douanes algériennes. Il est à noter que les fausses déclarations sont devenues légion au port d'Annaba, puisque dans le cadre de la lutte contre la fraude, les éléments des douanes algériennes ont également saisi 2356996 accessoires pour femmes. L'opération est survenue suite à la fouille d'un conteneur où il a été découvert 694 colis d'autres produits non déclarés.