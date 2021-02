Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les forces de police de la Brigade de recherche et d’intervention relevant de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, ont procédé à la saisie d’une somme de 24 000 DA, a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya, dans un communiqué rendu public sur cette affaire. Notre source a précisé que la somme saisie est constituée de 12 coupures de faux billets de 2 000 DA. L’affaire a été instruite à l’encontre du mis en cause, a indiqué la même source. La personne concernée est un homme âgé de 46 ans. Ce dernier a été présenté au parquet de Larbaâ Nath-Irathen et mis en détention préventive, pour contrefaçon de billets de banque à valeur légale sur le territoire national. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la vente illicite de boissons alcoolisées, les forces de police de la sûreté de daïra de Tizi Rached ont procédé à l’interpellation de deux individus, âgés respectivement de 25 et 40 ans. Ces derniers circulaient à bord d’un camion et transportaient, pour être écoulée de manière illicite, une importante quantité de boissons alcoolisées. Au total, il a été saisi 1272 unités de différentes marques et de volumes. Présentés au parquet de Larbaâ Nath-Irathen pour les chefs d’inculpation de transport et vente illicite de boissons alcoolisées, exercice d’une activité commerciale itinérante sans registre du commerce et usage d’un véhicule, les mis en cause ont été condamnés en comparution directe. L’une des personnes incriminée a été condamnée à une peine de six mois de prison ferme assortie d’une amende de 100000 DA. La seconde a écopé d’une peine de deux mois de prison avec sursis, assortie d’une amende de 100000 DA, avec un délai de 10 jours pour faire appel, a ajouté la cellule de communication de la sûreté de wilaya, qui a révélé en outre que dans le même contexte, les forces de police de la sûreté urbaine de Tadmaït ont procédé à l’interpellation d’un individu. Celui-ci s’est livré au transport à bord d’un camion et à la vente illicite de boissons alcoolisées d’une quantité de 407 bouteilles de différentes marques et volumes, qui a été saisie. « Une procédure judiciaire est instruite à son encontre dans le cadre de cette affaire, a conclu notre source.