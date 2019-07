Selon une source fiable, les autorités judiciaires du tribunal de Sidi Ali dans la wilaya de Mostaganem ont ouvert une enquête sur des dossiers relatifs à la corruption, à l’abus de pouvoir et au pillage de deniers publics, notamment dans le secteur touristique. D’anciens et actuels hauts cadres et même un ex-ministre seraient mêlés à ces affaires de corruption et auraient été convoqués par le procureur de la République, affirme notre source. Tout porte à penser qu’un nouveau scandale de corruption éclatera dans les prochains jours.

La société civile et la population de la wilaya de Mostaganem et en particulier la municipalité de Sidi Lakhdar, à l’instar de tous les Algériens qui réclament depuis le 22 avril dernier à ce que la justice nettoie les «écuries d’Augias», s’attendent à ce ces enquêtes aboutissent et que tous ceux qui ont dilapidé l’argent public répondent de leurs actes afin de permettre aux autorités de récupérer les biens spoliés.