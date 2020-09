Les jeunes employés, dans différents cadres de l'emploi, ont organisé, hier, dans la matinée plusieurs rassemblements devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou.

Les catégories des jeunes engagés dans le cadre des Daip et DIP réclament des postes d'emploi permanents au lieu des contrats de travail à durée déterminée où s'est faite leur insertion dans le milieu du travail. Leur colère est grande et ils l'ont exprimée dans un calme absolu, à l'aide de pancartes et autres banderoles accrochées au portail. «Nous demandons à ce que notre cas soit transféré au niveau de l'Anem, pour nous trouver d'autres formules d'insertion. On ne peut plus vivre dans l'incertitude des lendemains avec ces contrats précaires», affirme une jeune représentante de cette catégorie. D'autres jeunes réclament le renouvellement de leurs contrats qui ont expiré après une année seulement. «Je demande le renouvellement de mon contrat», affirme un autre jeune qui affirmait qu'il n'a pas reçu son salaire depuis plusieurs mois. En effet, cette catégorie, qui réclame la régularisation de sa situation, vit dans le désarroi total. D'année en année, ils vivent dans l'angoisse des lendemains et le cauchemar de l'expiration de leur bail.

Leurs conditions socioprofessionnelles sont également lamentables, avec une couverture sociale tout aussi précaire, voire inexistante. Cette catégorie est pourtant faite de jeunes diplômés fraîchement sortis des différentes facultés de l'université de Tizi Ouzou.

Juste à quelques mètres, une autre catégorie de jeunes diplômés observe un autre rassemblement. De ce côté, ce sont les enseignants vacataires des différents paliers et établissements scolaires de la wilaya de Tizi Ouzou qui exprimaient leur colère. Approchés, leurs représentants affirmaient que les jeunes sont venus pour réclamer des postes de travail permanents. Cela fait des années qu'ils exercent comme vacataires sans aucune lueur d'espoir d'un avenir meilleur. «Cela fait des années que j'exerce comme vacataire. On fait appel à nous pour remplacer des enseignantes en congé de maternité et autres cas, puis une fois le concerné rétabli dans sa fonction, on nous remercie en nous promettant de faire appel à nos services en cas de besoin. Cette situation est intenable et elle ne peut plus durer», grogne un jeune enseignant qui aspire à un poste stable. Cette catégorie réclame donc l'intégration, à l'instar des autres secteurs qui ont pu intégrer une grande proportion de jeunes employés, dans le cadre de ces contrats à durée déterminée.

Enfin, il est à signaler que cette catégorie ne fait que grossir d'année en année. Des milliers viennent s'ajouter à la liste, venant des différentes facultés de l'université de Tizi Ouzou et des instituts de formation de la wilaya. Hier, ces jeunes étaient unanimes à dire que ces dispositifs d'insertion dans le monde du travail ne représentent plus une opportunité pour eux. Les contrats à durée déterminée ne sont, de leur avis, que de la poudre aux yeux.