Ce projet, aussi utopique que chimère suscite moult interrogations, tant sur le respect du cahier des charges que, sur les différents segments le composant. En référence à sa fiche technique qui est censée être en conformité avec le cahier des charges, le jardin en question n’est qu’un terrain naturel défraîchi par l’action humaine… retenu pour être un espace à vocation écologique, aspirant à valoriser le patrimoine naturel forestier et offrir aux familles et aux estivants une aire de détente et de loisirs de qualitée. Malheureusement, il n’en est rien. Pis encore, ce jardin méditerranéen était censé offrir un espace pédagogique aux enfants pour y découvrir les richesses végétales et faunistiques de la mer Méditerranée. Ce statut aux standards mondiaux a fait l’objet de la plus éloquente présentation, lors du dépôt de la première pierre de sa réalisation. Celle-ci, rappelons-le, avait été posée en 2013 par l’ex-ministre de l’Environnement. La fiche technique du jardin, encore projet embryonnaire, devait comprendre un théâtre de verdure, un aquarium géant avec des poissons de la région est du pays, de grands espaces en gazon et des massifs fleuris, un lac artificiel, des terrains de jeux sur terre battue (volley-ball, basket-ball, boule et quatre courts de tennis), des pistes cyclables et pédestres pour sportifs, un aménagement de massifs fleuris et éclairage mixte. À cela, s’ajouterait un ensemble d’équipements, dont des chalets en bois, de bancs, de kiosques de dégustation, de toilettes, avec un belvédère implanté en face de l’entrée et de nombreuses passerelles également en bois. Or, après cinq bonnes années de travaux, c’est la montagne qui accouchera d’une souris. En effet, occupant un site de 65 hectares boisés, au pied de l’Edough, le jardin réceptionné en 2017 par l’actuelle ministre de l’Environnement, a absorbé une enveloppe de 350 millions DA, pour l’aménagement d’un espace, loin d’être qualifié de jardin, encore moins de méditerranéen. Pour rappel, ce jardin lancé en grande pompe par la direction de l’environnement de la wilaya de Annaba, sur le site balnéaire de la ville à Aïn Achir, en l’occurrence. L’espace était censé ouvrir ses portes aux visiteurs et estivants à l’été 2017. Car, faut-il le noter, les initiateurs de ce projet boiteux ont tablé sur une affluence, entre 2 000 à 3 000 visiteurs/jour avec des pics de 4 500 visiteurs/jour durant la haute saison. Or, pour des raisons inconnues, le jardin méditerranéen de Annaba, jusqu’à la mise sous presse, n’a toujours pas ouvert ses portes. Depuis sa réception et son inauguration, avec les quelques chalets et bancs en bois, subit l’usure du temps et les affres des conditions climatiques. Adopté par une commission sectorielle de la wilaya, cet espace côtier par excellence et exceptionnel, dont la gestion a été confiée à l’Epic Anurb de wilaya chargée de l’aménagement urbain, est loin d’être le plus grand jardin d’Afrique. Ce massacre de centaines d’hectares de forêts, pour implanter des baraques en bois, ne peut être synonyme que de volonté mal intentionnée. Sinon, comment expliquer, qu’un tel projet sur un site aussi bien clôturé, est non seulement dépourvu de toutes vocations, mais surtout fermé même en pleine saison estivale... Selon certaines sources, le terrain semblerait être au centre des intérêts des prédateurs du foncier. « C’est un semblant de projet, mais en réalité, le site a été réservé par (…) », nous dit-on. «Ils attendent que le projet soit jeté aux oubliettes et vous allez voir, ils vont y construire des hôtels », a ajouté notre interlocuteur. En effet, le jardin méditerranéen s’étend sur une zone très convoitée des années durant par la mafia du foncier. Il faut reconnaître que, durant les 15 dernières décennies, la mafia du foncier, défiait au grand jour les lois de la République et imposait son diktat en toute impunité...