Le chef de l’État par intérim a reçu ce mardi son Premier ministre Noureddine Bedoui. « La loi de finances 2020 en cours de préparation, rentrée sociale, participation de Bedoui à une conférence internationale au Japon », sont des points figurant à l’ordre du jour de cette audience. « Le Premier ministre a exposé les préparatifs du projet de la loi de finances 2020, expliquant les mesures adoptées par le gouvernement pour la maîtrise des dépenses publiques et la réduction du déficit budgétaire », indique-t-on. « Abdelkader Bensalah a instruit le gouvernement à la rigueur et à la rationalité dans l’élaboration de la loi de finances 2020, sans remettre en cause la politique sociale de l’Etat », indique un communiqué de la présidence de la République. « Lors d’une audience accordée, dans le cadre du suivi des activités du gouvernement, au Premier ministre, Noureddine Bedoui, qui lui a présenté un exposé sur les préparatifs de la loi de finances 2020 et les mesures adoptées par le gouvernement pour la maîtrise de la dépense publique et la résorption du déficit budgétaire, le chef de l’Etat a instruit le gouvernement à la rigueur et à la rationalité dans l’élaboration de la loi de finances 2020, particulièrement en termes de dépenses liées au fonctionnement des administrations et entreprises publiques ». Il a insisté sur « l’impératif d’éviter les dépenses, économiquement et socialement, injustifiées ». A ce propos, il a affirmé que « la rigueur et la rationalité, au titre de la loi de finances 2020, quand bien même seraient-elles une nécessité impérieuse dictée par la conjoncture difficile au double plan interne et externe, ne devraient pas se faire au détriment de la politique sociale de l’Etat, qui sera maintenue en ciblant les catégories démunies ». Par ailleurs, l’exposé du Premier ministre a porté, selon la même source, sur les dispositions arrêtées pour garantir les conditions d’une bonne rentrée sociale, scolaire et universitaire cette année. Au volet socio-économique, le Premier ministre a informé Abdelkader Bensalah « des mesures prises par le gouvernement en matière d’amélioration des services publics, notamment dans le domaine de la santé, y compris la réunion des conditions de travail dans les établissements hospitaliers publics ». Il était question aussi de « la pérennité des activités des entreprises privées appartenant à des personnes, objet de poursuites judiciaires, à travers la levée de saisie sur leurs avoirs et le versement des salaires des travailleurs et des dettes dues aux tiers ». Il s’agit en outre de « la prévention des conflits sociaux dans le cadre de la rentrée sociale, l’aide financière aux familles (…)et la prise en charge du transport des étudiants au niveau des grands pôles universitaires », indique le même communiqué. Enfin, le Premier ministre a rendu compte au chef de l’Etat de sa participation à la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad VII) à Yakohama du 28 au 30 août 2019 et de l’intense activité et rencontres bilatérales qu’il a eues, notamment avec son homologue nippon et chefs d’Etat et de gouvernement de nombre de pays et de responsables d’organisations régionales et internationales, dont la Commission de l’Union africaine et l’Organisation des Nations unies.