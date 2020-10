8 mars 2019: Journée internationale de la femme. Les Algériennes sont dans la rue, en force, pour un 3ème vendredi d'un Hirak aussi exceptionnel qu'inoubliable. Des millions d'Algériennes et d'Algériens s'opposent à un 5ème mandat. Ce Mouvement populaire inédit dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Sa puissance a poussé l'ex-président de la République à la démission moins d'un mois plus tard, mettant fin à vingt années de règne sans partage avec en toile de fond des affaires de corruption insoupçonnées, orchestrées par le coeur du pouvoir. Des ex-Premiers ministres, ministres, des chefs de partis, des hommes d'affaires...sont jetés en prison, les institutions de la République (Assemblée nationale, Sénat) n'ont pas été épargnées.

Corps et âmes

La suite est connue. Dès son élection, le nouveau président de la République s'est engagé à amender la Constitution pour mettre fin à l'«autocratie», moraliser la gestion des affaires et esquisser les contours de cette République, au parcours contrarié, que revendique le peuple algérien: celle gravée dans la plate-forme de la Soummam annoncée par le 1er novembre 1954 qui a signé le déclenchement de la Guerre de Libération nationale et conduit à l'indépendance plus de sept années plus tard, le 5 juillet 1962.

Les Algériennes s'y sont impliquées corps et âmes, participant aux côtés de leurs frères d'armes à la libération du pays. Certaines ont fait don de leur vie, d'autres ont été atrocement torturées portant des séquelles physiques, psychologiques indélébiles qui ont marqué cette page dramatique d'un pays qui finira par sortir de plus de 132 années de colonisation sauvage. Le tribut que la femme algérienne paiera est lourd. Plus de 1,5 million de ses enfants tomberont au champ d'honneur. Quelle place lui sera réservée dans la première Constitution de l'Algérie indépendante? «La Révolution se concrétise par... Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le niveau de vie des travailleurs, accélérer l'émancipation de la femme afin de l'associer à la gestion des affaires publiques et au développement du pays, liquider l'analphabétisme, développer la culture nationale, améliorer l'habitat et la situation sanitaire», est-il écrit dans le préambule de celle de 1963. «Tous les citoyens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs», stipule son article 12. La Constitution de 1976 sera plus audacieuse. Elle proscrit la discrimination fondée sur le sexe. «Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis. Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur les préjugés de sexe, de race ou de métier, est proscrite», souligne l'article 39. Si les amendements que connaîtra la Loi fondamentale, en 1989 et 1996, confirmeront ces dispositions.

Rempart

Il faudra attendre les révisions de 2008 et 2016 pour promouvoir le rôle de la femme sur le plan politique, économique et social. «L'État oeuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues et «l'Etat oeuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. L'Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises» assurent deux articles de la nouvelle Constitution. Des avancées, des conquêtes qui ont traduit le combat des femmes sur le terrain et pas seulement pour leurs droits, qu'un Code de la famille a réduit au statut de mineures pour satisfaire une mentalité rétrograde portée par une idéologie islamiste rigoriste. La femme algérienne a été de toutes les batailles, en 1989 pour l'instauration du multipartisme, mettre fin au règne du parti unique, instauration d'une démocratie véritable, consacrer la liberté d'expression... Dans les années 1990, elle a été un rempart inflexible dans la lutte contre le terrorisme et l'instauration d'un Etat islamique qui avait pour projet de projeter le pays dans l'archaïsme. Plus proche de nous, le rôle qu'elle a joué dans l'avènement de l'Algérie nouvelle après la mobilisation exceptionnelle du 8 mars 2019 a été déterminant dans la décision d'amender la Loi fondamentale. Plus que jamais elle s'affirme comme le vigile d'une société qu'elle remet sur les rails dès qu'elle dérape, qu'elle oriente vers la lumière lorsqu'elle tend vers l'ombre.

Ce qui n'est pas du goût de ceux qui pensent avoir le droit de vie et de mort sur elle. La nouvelle Constitution les prévient. L'Etat protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et toute circonstance dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée, précise son article 40.