Optimistes, les collectifs de défense des détenus du Mouvement populaire s’apprêtent à introduire des demandes de mise en liberté provisoire de leurs mandants, en présentant des garanties légales qui leur permettent d’être jugés tout en étant en liberté. Le renouvellement de ces demandes intervient après l’annonce des résultats provisoires de la présidentielle du 12 décembre. Il s’agit notamment du moudjahid et commandant de la Wilaya IV historique, Lakhdar Bouregaâ, Foudhil Boumala, Samir Larbi, Samira Messousi et Karim Tabbou…etc. La demande de libération de ce dernier sera examinée demain par la chambre d’accusation près la cour de Koléa. Le porte-parole de l’Union démocratique et sociale (UDS), un parti politique non agréé, a été placé en détention provisoire depuis le 11 septembre à la prison de Koléa (Tipasa). Il est poursuivi pour atteinte au moral de l’armée. Cette figure du Mouvement populaire a été de nouveau arrêtée le 26 septembre dernier, moins de 24h après sa mise en liberté conditionnelle. L’éventuelle libération de Karim Tabbou sera interprétée comme une mesure d’urgence reflétant la volonté d’apaisement à même d’atténuer les tensions et d’ouvrir les perspectives du dialogue. Ce n’est pas pour la première fois qu’on interjette appel auprès de la chambre d’accusation contre sa mise sous mandat de dépôt par le juge d’instruction.

Jusqu’ici la quasi-totalité des demandes de mise en liberté provisoire ont été déboutées par les juges des chambres d’accusation près des différentes cours de justice.

A titre de rappel, le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a rejeté en fin juillet une demande de liberté provisoire au profit du moudjahid Lakhdar Bouregaâ. Cette demande a été introduite pour des raisons de santé. En outre, la demande de remise en liberté provisoire de quatre manifestants arrêtés lors du mouvement national, a été rejeté par la cour d’Alger le 17 juillet dernier. Il est à noter qu’ un délai maximum de huit mois est prévu par le Code de procédure pénale avant de renvoyer leur dossiers devant un tribunal. En tout état de cause, certains observateurs perçoivent la mise en liberté provisoire des détenus du Mouvement populaire, avant leur libération définitive, comme une mesure d’apaisement nécessaire, parmi d’autres, permettant d’amorcer un dialogue sérieux avec le Hirak. La demande de libération des détenus est une des revendications principales exprimées fortement lors des manifestations hebdomadaires, depuis juin dernier. Elle constitue également pour nombre d’observateurs un signal fort et un pas en avant traduisant la bonne volonté de tempérer le climat politique qui, pour d’aucuns, demeure encore «délétère». Dans ce contexte, le successeur de Abdelaziz Boutflika au poste de président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tendu la main au Mouvement populaire lors de sa première conférence de presse qui a suivi l’annonce des résultats. Il a prononcé un discours rassembleur et empreint d’apaisement, marqué par un appel au dialogue avec les représentants du Hirak qu’il a même «glorifié» au passage. Enfin, les premiers pas de Tebboune pour désamorcer la crise, devraient donner quelques indications sur ce que sera la suite de sa présidence.