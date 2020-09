à la conquête de l'or! Le président de la République a ordonné, dimanche dernier lors du Conseil des ministres, l'exploitation immédiate des ressources minières du pays, à leur tête l'or. «Lancement immédiat de l'exploitation artisanale en recourant à des solutions conjoncturelles dans l'attente de la révision de la loi minière», est-il annoncé dans le communiqué sanctionnant cette rencontre. Pour une meilleure adaptation avec les nouvelles donnes, il est demandé une collaboration avec la société civile. «Cela sans pour autant définir le nombre de bénéficiaires parmi les jeunes ayant formé des coopératives de jeunes», est-il précisé. Le chef de l'Etat a également demandé de laisser le pouvoir aux jeunes en ôtant toutes les entraves bureaucratiques. «Il est impératif de valoriser les initiatives individuelles et leur libération de toute entrave bureaucratique pour encourager les jeunes de la région à exploiter ce minerai et y résorber le chômage», a-t-il insisté. En outre, il a demandé au ministre en charge du secteur une actualisation, avec précision, de la cartographie minière nationale pour définir les zones à exploitation industrielle et celles à exploitation artisanale. Il a, dans ce sens, chargé le Premier ministre de tenir une réunion de coordination entre les ministères concernés par l'extraction de l'or et le ministère de la Défense nationale. «Cela en vue de traiter les questions liées à l'interdiction de l'exploitation illégale et anarchique par les orpailleurs illégaux qui s'infiltrent dans la région, parallèlement à la sauvegarde des monuments culturels et sites archéologiques dans le grand Sud», est-il soutenu. Le président de la République a également instruit le ministre des Mines à l'effet d'accélérer l'exploitation de la mine de fer de Ghar-Djebilet et du gisement de zinc et de phosphate de Oued Amizour pour réduire la dépendance aux recettes des hydrocarbures. Le président Tebboune a aussi instruit son Exécutif afin de lancer la réalisation d'une ligne ferroviaire entre Tindouf et Béchar et la possibilité de faire appel, dans ce projet, au partenaire chinois pour rattraper le retard.

Un nouveau CHU pour la capitale

Le secteur de la santé était également au centre de cette réunion. Abdelmadjid Tebboune a soulevé la problématique de la surcharge des hôpitaux, notamment dans la capitale. Il annonce à ce propos qu'Alger sera, enfin, dotée d'un CHU digne de ce nom. Il s'agit d'un complexe hospitalo-universitaire, d'une capacité d'accueil de 700 lits. «Il sera doté d'une superficie suffisante pour mettre fin définitivement au recours aux soins à l'étranger», est-il indiqué. Néanmoins, pour la réussite de ce projet, il a été décidé d'y faire participer les professionnels de la santé. C'est ainsi que le président a demandé la révision de l'étude proposée au projet en étendant la consultation aux médecins spécialistes et en coordonnant avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. «Cela afin d'identifier le meilleur modèle garantissant les types de soins de santé les plus performants avec les équipements médicaux les plus modernes, le complexe hospitalier prévu devra égaler les pôles hospitalo-universitaires européens», assure la même source. Des responsables de la santé se sont fait remonter les bretelles par le chef de l'Etat pour le retard accumulé dans la réalisation du centre anticancer de Djelfa. Il a fixé la date du

15 octobre prochain pour la pose de la première pierre du projet. «En attendant, il faudra finaliser au cours des deux prochains mois la définition des équipements médicaux requis pour les acquérir avant la fin de l'année», a-t-il mis en garde. Il a aussi demandé de doter le centre en nombre suffisant d'accélérateurs pour répondre aux besoins des cancéreux dans les wilayas limitrophes.

Des terrains pour les sinistrés de Mila

Les sinistrés du tremblement de terre de Mila n'ont pas été oubliés! Le Conseil des ministres a approuvé l'affectation de parcelles de terres agricoles pour les reloger. Il s'agit du déclassement de parcelles de terrains agricoles d'une superficie de 47 hectares, en vue d'y construire des agglomérations d'habitations. Le président de la République a insisté lors de ce Conseil des ministres sur la dynamisation du secteur des finances. Il a demandé au grand argentier du pays d'oeuvrer à tirer profit de ces institutions financières en proportion de notre contribution à celles-ci, comme le font d'autres pays, et ce, en obtenant notre part de postes dans leurs organes et en bénéficiant de leurs moyens en matière de financement au profit de l'Algérie. Il a également souligné l'impératif d'ouvrir des banques algériennes à l'étranger, en Europe et en Afrique. «Elles doivent être nationales ou à capital mixte, afin de permettre aux émigrés algériens d'effectuer des dépôts ou des transferts, et d'impulser les échanges commerciaux, notamment avec les pays africains», est-il suggéré. Avant la levée de l'audience, le président de la République a donné des instructions aux ministres concernés, chacun dans son domaine de compétence. Cela en particulier, pour les ministres de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Enseignement et de la Formation professionnels. Cela afin de préparer la rentrée dans de bonnes conditions avec l'aval du Comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19, notamment concernant les aspects liés au transport et à l'hébergement. Le ministre de l'Habitat a, lui, été instruit de réviser le Fichier national du logement pour l'assainir à nouveau des indus bénéficiaires de logements sociaux. Alors que le ministre du Commerce a été assigné de soumettre à l'approbation préalable du Conseil du gouvernement les décisions qui concernent l'importation et leurs interdictions.