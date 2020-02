L’Expression : La déclaration des recettes professionnelles au titre des impositions TAP et TVA, a été reportée à une date ultérieure. Que pensez-vous de cette décision ?

Mohand-Cherif Faycal Oulebsir : Je me serai réjoui si cette décision avait été prise pour répondre aux inquiétudes et aux revendications des professions libérales, mais à ce que j’ai pu constater ce n’est pas le cas. Le communiqué du ministère des Finances ne parle aucunement d’une annulation. Je me suis moi-même déplacé aux services des impôts afin de savoir ce que je devais maintenant faire, ils m’ont répondu qu’ils avaient reçu la loi sans avoir eu son mode d’application. En fait, ces nouvelles dispositions supposent une logistique importante qui n’a pas encore été mise en place. C’est ce qui me laisse penser que c’est un simple report et non une annulation. Surtout que pour abroger de telles mesures, il faut une nouvelle loi de finances ou une loi de finances complémentaire. Enfin, j’espère que je me trompe…

Justement, pourquoi les professions libérales se sont insurgées contre ces nouvelles mesures d’imposition ?

Je vous réponds par un mot : paperasse ! On va désormais nous obliger à faire des déclarations mensuelles pour la TVA et la TAP. Cela veut dire d’interminables files d’attente, des journées perdues dans les administrations, des frais en plus. Ce sera une perte de temps et d’argent. Cela sera aussi un cauchemar pour les recettes fiscales qui devront chaque fois faire face à des milliers de travailleurs libéraux qui leur apporteront leurs déclarations mensuelles… avec tous les désagréments que cela implique. C’est juste terrible. On sera obligé d’engager un comptable qui est hors moyens des jeunes dentistes ou autres praticiens libéraux qui débutent et qui sont déjà piégés par des prêts qu’ils doivent rembourser chaque mois. En plus, même si on engage un comptable on doit aller chez lui chaque mois pour faire le bilan et tout ce qui va avec. On est vraiment retombé dans la bureaucratie comme il n’en existe plus.

La paperasse est-elle le seul inconvénient de ces nouvelles dispositions ?

Non, il y aura aussi une augmentation de certaines taxes (TVA et TAP). Ce qui se répercutera malheureusement sur le consommateur final qui payera plus cher les prestations.

Je le dis avec beaucoup d’amertume, chers concitoyens, attendez-vous à des augmentations allant de 10 à 20% des praticiens libéraux, entre autres traducteurs, médecins, dentistes, avocats, notaires....etc. Et chez d’autres prestataires de service. Nous allons tenter de diminuer l’impact de ces augmentations en jouant sur certaines petites choses telles que les factures sur le consommable. Néanmoins, cela sera très difficile. Les augmentations des tarifs sont quasi-inévitables.

Que préconisez-vous ?

Simplement rester sur le régime actuel. On faisait une déclaration annuelle en payant à l’avance un forfait de 12% sur le chiffre d’affaires annuel. C’était beaucoup plus simple pour nous et pour l’administration. Pourquoi changer quelque chose qui marche déjà très bien ?

On n’est pas contre le fait de payer des impôts, mais que cela ne devienne pas une corvée qui oblige à abandonner notre travail pour faire la queue au niveau des recettes des impôts. Ce genre de mesures risque de faire fuir les praticiens libéraux de leurs obligations fiscales. Aussi, je recommande un régime informatisé beaucoup plus simple permettant de faire ses déclarations sur Internet, sans avoir besoin de se déplacer. Il est aussi préférable de faire des régimes préférentiels par rapport à l’ancienneté afin d’éviter « l’asphyxie » aux jeunes qui viennent de se lancer.