Depuis plusieurs jours, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire célèbre les sorties de nouvelles promotions au niveau de plusieurs écoles militaires à travers le pays. Ainsi, l'ANP se dote et se renforce continuellement donnant cet aspect particulier qui a de tout temps été défendu par les hauts gradés, a savoir l'investissement dans le potentiel humain. Hier c'était donc la sortie de nouvelles promotions de l'Ecole de spécialisation hélicoptères, a annoncé le ministère de la Défense nationale sur son site officiel. La célébration a eu lieu à l'Ecole de spécialisation hélicoptères chahid «Bala Touhami,» de Aïn Arnat, à Sétif, commandement de la 5ème Région militaire. Les nouvelles promotions ont porté le nom du chahid «Mansouri Elkhiyer». Le MDN note que «la cérémonie a été présidée par le général-major Mohamed Bouzouine, chef d'état-major des Forces aériennes». On compte «La 3ème promotion des cours de perfectionnement officiers, la 2ème promotion du Brevet militaire professionnel N°1, la 2ème promotion du Brevet militaire professionnel N°2, la 18ème promotion de moniteurs sur hélicoptères MI 2, la 7ème promotion (LMD) spécialité pilotes sur hélicoptères et la 6ème promotion de qualification au vol aux instruments sur Sokol». Dans cette même perspective, soit la sortie de nouvelles promotions, le MDN souligne dans son site que «le général-major Amar Amrani, commandant des Forces de défense aérienne du territoire a présidé, lundi 10 août la cérémonie de sortie de nouvelles promotions, à l'Ecole supérieure de la défense aérienne du territoire chahid ‘'Ali Chabati'' à Réghaïa commandement de la 1ère Région militaire, portant le nom du chahid ‘'Abdaoui Belkacem'', en présence des autorités militaires et de la famille du chahid». La même source ajoute que la cérémonie de sortie des promotions s'est déroulée dans le strict respect des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie de coronavirus, comptant la 28ème promotion des officiers de commandements et d'état-major, la 44ème promotion des cours de perfectionnement officiers, la 11ème promotion des officiers de carrière en formation d'application, la 37ème promotion des élèves officiers de carrière; la 19ème promotion des élèves de la navigation aérienne relevant de l'Etablissement national de la navigation aérienne, la 4ème promotion master. Dans le sillage des cérémonies on compte également «Sorties de promotions, de l'Ecole supérieure militaire de l'information et de la communication». À ce propos, le MDN ne manquera pas de soutenir que dans ce cadre de sorties de promotions au niveau des différentes écoles et structures de formation de l'Armée nationale populaire, «l'Ecole supérieure militaire de l'information et de la communication à Sidi Fredj commandement de la 1ère Région militaire a célébré, ce lundi

10 août, la sortie de nouvelles promotions sous la supervision du général-major Boualem Maddi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation/EM-ANP».