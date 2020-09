Le tribunal de Sidi M'hamed près la cour d'Alger a rendu,hier, son verdict dans l'affaire des frères Kouninef. Ainsi, Réda a été condamné à 16 ans de prison ferme et son frère Karim à 12 ans de réclusion. Tarek Noah Kouninef a écopé d'une peine de 15 ans et sa soeur Souad, en fuite à l'étranger, de 20 ans de prison ferme, avec un mandat d'arrêt international. Les quatre Kouninef ont été également condamnés chacun à une amende de 8 millions de dinars. Le juge a décidé, également, de saisir tous leurs biens, produits des délits dont ils ont été reconnus coupables, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Poursuivi dans la même affaire, le général du groupe de BTP KouggC, qui appartient à la famille Kouninef, Kaddour Bentahar, a été condamné à 8 ans de prison ferme. Les autres personnes impliquées dans l'affaire, essentiellement des cadres des ministères de l'Industrie, de l'Agriculture, des Ressources en eau, de l'Energie et de la Poste et des Télécommunications ainsi que d'autres secteurs où le groupe KouGC a obtenu des marchés, ont été condamnés à des peines allant de 18 mois à 3 ans de prison ferme et à des amendes allant de 200 000 DA à 1 million de DA. Le 12 septembre dernier, le parquet général du tribunal de Sidi M'hamed avait requis des peines allant de 15 à 20 ans de prison ferme avec la saisie des biens à l'intérieur et l'extérieur du pays et une amende de 8 millions de DA à l'encontre des Kouninef et du gérant du groupe KouGC. Dans le détail, le parquet avait requis 18 ans de prison ferme à l'encontre de Réda, 15 ans à l'encontre de Tarek Noah et Abdelkader Karim et 10 ans à l'encontre de Kaddour Bentahar avec une amende de 8 millions de DA pour chacun des quatre accusés. Les frères Kouninef sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation dont «trafic d'influence», «blanchiment d'argent», «obtention d'indus avantages», «détournement de fonciers et de concessions», et «non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics». La défense a décidé de faire appel du jugement.