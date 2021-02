À la veille de la célébration du deuxième anniversaire du Hirak du 22 février 2019, décrété en février 2020, Journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée pour la démocratie, de nombreux ouvrages d'écrivains et de journalistes reviennent sur la chronologie des événements et les événements marquants ayant précédé ce soulèvement populaire. Dans un style journalistique l'écrivain et journaliste Abdelkader Harichane propose un journal de bord d'une année de manifestations populaires, documentant les slogans, discours, prises de positions et autres faits marquants dans son ouvrage Journal du Hirak, le sursaut algérien, paru aux éditions Saihi. L'auteur détaille avec minutie, en 235 pages, l'évolution des événements depuis la préparation de l'élection présidentielle d'avril 2019, la candidature du président sortant Abdelaziz Bouteflika, à un 5e mandat, sa démission et la série de procès pour des affaires de corruption, en appuyant les faits par des extraits des principaux médias algériens et étrangers. Dans le même style le journaliste Mahdi Boukhalfa revient, dans La marche d'un peuple, les graines de la colère sur près de deux ans de crise politique, économique et sociale, principale cause de l'explosion du Mouvement populaire du 22 février 2019. Cet ouvrage de 143 pages publié aux «Editions du Net», et qui sera bientôt publié chez un éditeur algériens, est la suite du précédent livre du même auteur La révolution du 22 février, de la contestation à la chute des Bouteflika» paru en 2019. Le romancier et nouvelliste Mohamed Djaâfar a, quant à lui, publié un recueil de chroniques intitulé Vivre debout, aux éditions «El Qobia» où il met à plat des concepts sociaux et politiques.