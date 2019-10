Visiblement, l’affaire « El Bouchi » n’en finira pas de faire parler d’elle ! Le volet « corruption des conservateurs fonciers » qui a été reporté trois fois, connaît un nouveau rebondissement. Le tribunal de Sidi M’hamed a fait appel devant la Cour suprême. Cet appel intervient après que le juge d’instruction près la cour d’Alger eut décidé de requalifier cette affaire de délit alors qu’elle était enrôlée comme crime ! Avec cette nouvelle donne, ce procès en appel risque de s’éterniser encore dans le temps. Prévu au mois d’août dernier, il a été reporté la première fois au 8 septembre pour un second report au 6 octobre, avant un nouveau report pour le 27 du mois en cours. Cet appel du tribunal de Sidi M’hamed pourrait donc « provoquer » un nouveau…report ! Pour rappel, dans cette affaire, «El Bouchi» a été condamné, en première instance, pour corruption en vue de l’obtention de livrets fonciers et d’actes de propriété pour ses promotions immobilières. Il a écopé d’une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de dinars, d’une autre de 10 millions de dinars comme dommage au Trésor public et d’une exclusion des marchés publics pendant cinq ans.12 autres prévenus, des chefs de services de l’urbanisme, des conservateurs fonciers ainsi que des contrôleurs, poursuivis tous pour «corruption», «abus de fonction» et «perception d’indus cadeaux», ont également été condamnés à des peines allant de quatre à 10 ans de prison ferme assorties d’amendes. Le procureur de Sidi M’hamed avait requis des peines allant de cinq à 10 ans d’emprisonnement ferme, assorties d’amendes à l’encontre de tous les accusés. Après le prononcé du verdict, le parquet et la défense se sont pourvus en cassation. La défense espère une réduction de peine pour le principal accusé de l’affaire des 701 kilogrammes de cocaïne et les 12 agents publics. Toutefois, même si « El Bouchi » obtient une réduction de peine pour cette affaire, il n’est pas sorti d’affaires. Plusieurs autres procès attendent ce sulfureux homme d’affaires. Parmi elles, le procès du siècle, à savoir celui des 701 kg de cocaïne. Cette affaire aux ramifications internationales avait défrayé la chronique durant l’été 2018. L’arrestation de cet importateur de « viande » avait fait chuter de grosses têtes. Néanmoins, l’enquête se poursuit avec des commissions rogatoires dépêchées à l’étranger. Ces dernières sont rentrées au pays à la fin du mois de septembre dernier, remettant leurs rapports au juge chargé de l’enquête. L’affaire devrait donc bientôt être programmée…