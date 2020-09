Des écritures en tifinagh et des statues antiques ont été découvertes par les villageois de Tifra. Ces derniers, travaillant dans leurs champs, ont découvert des objets anciens, en pierre et des bustes remontant à l’époque ancienne. À noter que ce village est situé à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la commune littorale de Tigzirt, où se trouvent de nombreux sites archéologiques. Toutefois, c’est la première fois que des découvertes du même genre sont signalées dans cette localité toute aussi ancienne. Tifra est un ancien village fondé au xve siècle.

Cependant, même s’il est admis que les Phéniciens ont installé des comptoirs le long de la côte de la Kabylie maritime, et que ces mêmes comptoirs commerciaux ont fondé des villes, comme Azeffoun, Tigzirt, Dellys, ils n’en demeure pas moins que ces comptoirs n’ont logiquement été installés par ces commerçants phéniciens que dans le but de traiter des affaires avec les habitants autochtones, ce qui fait que d’autres découvertes dans ce même village de Tifra recadrent ce qui a été fait en études archéologiques, par le passé. Des caractères tifinaghs ont été dernièrement découverts dans deux grottes, dans des propriétés appartenant à des particuliers, à Tifra, grand village sis à 40km au nord de Tizi Ouzou. Des écritures lisibles sont encore témoins de cette présence humaine active économiquement et culturellement.

Parmi ces découvertes dans cette grotte, il a été signalé une main avec cinq doigts peints sur le mur, probablement appliquée naturellement par l’artiste ancien. Au-dessous de cette main peinte en ocre (marron) des inscriptions en tifinagh sont pratiquement indéchiffrables. Celle-ci (la grotte) recevait, dans le passé, des bergers qui, probablement pour s’abriter du soleil ou de la pluie, ont pu effacer certains caractères ne se doutant pas de leur importance.

Aussi, il devient évident que la présence humaine dans cette contrée remonte à la période préhistorique. Sur les lieux, une rivière encore opérationnelle longeait les grottes pour témoigner de cette activité. Les Romains ne feront qu’investir les alentours de la côte et installer des fermes et oliveraies. Selon toute vraisemblance, il s’agirait d’une extension hors littoral vers les collines alentours des colons romains. Une extension qui porte encore des témoignages visibles.

Un mur de plusieurs dizaines de kilomètres connu encore par les populations sous le nom d’Aghalad Oujehli a, selon les archéologues, été construit par les Romains pour fortifier les villes littorales qu’ils ont érigées en isolant les populations autochtones à l’extérieur des fortifications.