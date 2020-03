La direction de la Protection civile de Béjaïa a fêté, hier, la Journée internationale de la protection civile. Sous le slogan «Un secouriste dans chaque foyer» et, à l'image de tous les pays membres de l'Organisation mondiale de la Protection civile (Oipc), la direction de la Protection civile de Béjaïa a établi un riche programme pour célébrer la Journée mondiale de la Protection civile. Cette journée, qui coïncide avec le 1er mars, date anniversaire de l'entrée en vigueur de la Protection civile algérienne en tant qu'organisation intergouvernementale, le 1er mars 1972, a été marquée par l'inauguration d'une nouvelle unité, ô combien importante, connaissant sa position stratégique sur la RN9, connue pour ses nombreux accidents. La cérémonie officielle a été donc par la nouvelle unité de la Protection civile de Tichy où c'était aussi l'occasion de mettre en valeur les acquis de la Protection civile et notamment d'attirer l'attention du public sur le rôle majeur de ce corps organisé dans la préservation des biens et de la sécurité des personnes. Le volet sensibilisation de la population a eu également sa part dans la prévention contre toutes les différentes formes de danger et les conduites à tenir lors de catastrophes. Dans ce cadre, la direction de la Protection civile de Béjaïa a expliqué que «le slogan qui a été adopté cette année, par l'Organisation mondiale de la PC vise le long terme pour les prochaines générations». A ce titre, il est question d'arriver à un stade où le secouriste bénévole sera le premier dans l'intervention, en attendant l'arrivée des agents de la Protection civile et ce, particulièrement en ce qui concerne la sécurité des personnes à travers les premiers secours pour sauver des vies. Il a été indiqué également qu'à cette occasion, les différentes activités ont été organisées et parmi elles, des portes ouvertes sur la Protection civile où des recommandations, ainsi que des conseils ont été donnés aux jeunes écoliers, étudiants et, d'une manière générale, à tout le public. La Protection civile a saisi l'occasion pour organiser également des activités sportives et culturelles, profitant de l'occasion de l'inauguration de cette nouvelle unité d'intervention, au niveau de Tichy, révélant que cette structure est la 22ème au niveau de la wilaya de Béjaïa, en attendant deux autres qui seront inaugurées officiellement durant l'année 2020. L'Assemblée générale des Nations unies avait proclamé une série de «journées internationales» pour souligner des aspects importants de la vie humaine et de l'histoire. Chaque journée internationale représente une opportunité d'informer le grand public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs, comme les droits fondamentaux, le développement durable ou le patrimoine. Ces journées sont l'occasion pour les pouvoirs publics, mais aussi pour la société civile, d'organiser des séances de sensibilisation et de mobiliser des ressources.