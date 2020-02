Au total ce sont cinq nouvelles unités qui sont entrées en service en 2019. C’est ce qu’a indiqué le commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Annaba. Au cours d’un point de presse organisé le mercredi dernier au sein du groupement, le commandant a souligné que «ce renforcement par des unités déjà opérationnelles, s’inscrit dans le cadre de l’élargissement du déploiement des éléments de la Gendarmerie nationale pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, notamment dans les nouvelles zones urbaines». Il s’agit, en ce sens, d’un centre de la Gendarmerie nationale, implanté à El Kharouba. La structure, relevant du groupement de Annaba, a pour mission d’assurer la sécurisation du relief maritime et des plages à travers la circonscription de compétence. Il a également été créé une unité à El Berka Ezzarga, relevant du groupement de la gendarmerie d’El Bouni. Outre cette localité, la circonscription de compétence de cette unité s’étend aussi à Aïn Djebarra, cité Bouchareb Smaïl et Oued Enil, ainsi qu’à la cité Chabia 2. Il faut noter que, pour la spécificité de cette localité, El Berka Ezzarga en l’occurrence, il a été décidé de renforcer la nouvelle unité par une section de sécurité et d’intervention (SSI). Celle-ci a pour mission la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, car, convient-il de le souligner, cette localité, relevant de la circonscription administrative de la daïra d’El Bouni, se distingue par le fait d’être le «fief» de tous les maux sociaux, le trafic de narcotiques en tous genres entre autres. Ne lésinant pas sur les efforts et la volonté de veiller à la sérénité et à la tranquillité des populations, le nouveau pôle urbain d’El Kalitoussa, dans la daïra de Berrahal, a également bénéficié d’une unité de la gendarmerie relevant du groupement de la Gendarmerie nationale de Berrahal. Cette unité, dont les prérogatives touchent la cité KamKoum, la localité de Ahmed Bougassas et la zone industrielle de Berrahal, a d’ores et déjà instauré un climat de sécurité, notamment au sein des automobilistes. Toujours dans le cadre d’un déploiement efficace, le commandement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Annaba, vient d’être renforcé par une brigade aérienne positionnée spécialement à l’aéroport international Rabah-Bitat de Annaba. Toutefois, il convient de noter que cet appareil reste à disposition, au cas où la situation l’exige. Sur la stratégie du choix de ces zones pour l’implantation des cinq unités, le chef du commandement de la GN de Annaba a justifié la répartition des unités, par d’une part la densité de la population de certaines localités, telles le nouveau pôle urbain d’El Kalitoussa ou encore Aïn Djebarra, dont le nombre d’habitants est appelé à augmenter, de par les prochaines attributions de logements soit par mesure du renforcement de la sécurité dans les points chauds, comme c’est le cas à El Berka Ezzarga et Oued Enil.