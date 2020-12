Quelles perspectives pour 2021? La nouvelle année qui se profile aura-t-elle dans ses bagages de bonnes surprises qui permettraient d'oublier le mauvais goût de 2020? Il y en aura une à coup sûr sur le plan sanitaire puisque les vaccins contre le coronavirus qui a provoqué une pandémie mondiale en 2020, seront enfin disponibles. Les Algériens qui ont eu à faire de nombreux sacrifices, tout au long de l'année dernière, vont enfin souffler. Ils vont retrouver leur quotidien et apprécier la vie à l'air libre. C'est dire que le plus gros des sujets qui occuperont la scène interne sera évidemment la vaccination contre la pandémie et les conséquences de cette dernière qui ont été accablants sur le plan social et économique. Le citoyen devra faire face aux nombreuses difficultés économiques dont l'augmentation du chômage et la baisse du niveau de vie. Certes, les revenus du pays s'annoncent meilleurs avec un rebond des prix du baril. Cependant, c'est loin de suffire à équilibrer la balance budgétaire surtout que l'économie a connu un sérieux frein durant toute l'année 2020 en raison de la pandémie. Les pertes sont colossales et pour les entreprises privées et celles de l'Etat. Rien que pour le transport, les manques à gagner se chiffrent en centaines de milliards de dinars. Pour le privé, des centaines de petites et moyennes entreprises ont dû mettre la clé sous le paillasson. L'Etat, déficitaire, ne pourra nullement injecter de l'argent dans les caisses, mais espère pouvoir déclencher la machine économique en mettant à exécution le nouveau plan de relance. L'année 2021 sera donc une année où il faudra suer à la tâche pour pouvoir édifier une économie nouvelle basée sur la diversification des exportations qui mettra fin à la dépendance des hydrocarbures. Avec la réduction des importations afin de stopper l'épuisement des réserves de change, le citoyen devra aussi apprendre à consommer algérien. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en fait, puisque cela va permettre le développement du tissu des entreprises nationales, notamment les microentreprises et les start-up ainsi que la valorisation des capacités humaines créatives et innovatrices. L'Algérie devra cependant, faire face en 2021 aux pressions de l'Union européenne qui ne cédera sûrement pas facilement à la révision de l'Accord d'association. En fait, l'Algérie n'a d'autre possibilité pour réussir son plan de relance que d'aller vers des règles de défense commerciale à travers la révision des accords économiques et commerciaux qui sont préjudiciables au pays. Enfin, sur le plan politique, il faut s'attendre à des changements. Car, le président Tebboune qui a promis de jeter les fondements de la nouvelle Algérie, a annoncé dernièrement la révision de la loi électorale. Ce qui présage donc que des élections législatives anticipées vont se tenir courant 2021. Ce sera dans la continuité des réformes politiques qui ont été lancées. En effet, après le référendum sur la Constitution, il faut s'attendre à ce que la composante du Parlement soit renouvelée, mais aussi les élus locaux. D'autres lois devront également être révisées. Tous ces changements politique et économique que l'Algérie devra mener à terme en 2021, se feront dans un contexte géopolitique hostile. Car le pays est actuellement visé par des forces extérieures qui cherchent à le déstabiliser. C'est ce qu'affirme le premier magistrat, son Premier ministre et surtout le commandement de l'Armée nationale. Malgré les pressions de toutes parts, l'Algérie n'a d'autre choix que de mener sa barque à bon port. Les citoyens, eux, devront redoubler d'efforts pour relever économiquement le pays, ils devront s'entraider pour faire face aux difficultés sociales et constituer un solide front interne aux fins de préserver la stabilité et la cohésion nationales.