Le chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion du Haut Conseil de sécurité dans le cadre de l'urgence sanitaire qui s'impose au pays et au monde à la fois. Le Covid-19 a eu la part du lion dans cette réunion particulière, c'est-à-dire que la crise sanitaire majeure qui frappe le pays a eu un effet drastique sur la situation économique et sociale des plus profonds. Le communiqué de la présidence de la République avait précisé la nature de cette réunion en soulignant que «le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, samedi, une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie de Covid-19», lit-on.

Le président de la République est conscient de l'enjeu que constitue la pandémie de Covid-19 et ses retombées sur la sphère sociale et économique. La réunion a été sanctionnée par des mesures concrètes et urgentes pour répondre à la réalité de la situation en tenant compte des citoyens et des entreprises qui sont affectés par cette crise sanitaire majeure et inédite dans l'histoire du pays. à ce propos, le chef de l'Etat a rappelé que les mesures préventives prises par le gouvernement concernant la gestion de la pandémie de coronavirus et de sa propagation, ont été efficaces. Un signe de maîtrise de la situation et que d'autres mesures draconiennes en rapport avec la fête de l'Aïd El Fitr ne vont pas être prises ni adoptées. Le communiqué de la présidence de la République a souligné à propos desdites mesures durant l'Aïd El Fitr: «à cette occasion, le président de la République a rappelé les mesures déjà prises au niveau national qui ont prouvé leur efficacité et souligné qu'il était important de les maintenir en cette fin du mois sacré de Ramadhan et de l'Aïd El Fitr», et d'ajouter: «Il a appelé à l'esprit de responsabilité de tout un chacun et à l'impératif du maintien d'un haut degré de vigilance pour garantir la sécurité de tous», précise-t-on dans le communiqué. Le rapatriement des Algériens qui restent bloqués à l'étranger en raison de la fermeture des espaces aériens internationaux a été un point essentiel qui a caractérisé la réunion du Haut Conseil de sécurité. Ce volet a été traité d'une manière qui relève de l'urgence et de la priorité majeure. Dans ce sens, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné à ce propos des «instructions pour une prise en charge la plus coordonnée possible qui tienne compte des conditions particulières à chaque groupe de citoyens et aussi de l'impératif du respect des conditions sanitaires qui s'imposent en toutes circonstances lors de telles opérations», affirme-t-on dans le communiqué.

L'élaboration d'un plan d'action pour l'après-Covid-19 était aussi l'un des thèmes centraux abordés lors de la réunion du HCS. Mettre en place de nouveaux mécanismes pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire majeure sur le plan économique et social est le défi majeur pour retrouver le processus économique et social de l'avant-Covid, même si beaucoup de choses vont être changées de fond en comble et que la situation ne sera plus comme avant. L'après-Covid est vu par le gouvernement comme une «aubaine» pour se débarrasser de la culture et des habitudes de la rente qui ont détruit tout le potentiel créatif et imaginatif des Algériens. L'après-covid sera celui d'un nouvel aggiornamento économique et politique où la compétence et la créativité seront les seuls critères dans la stratification sociale et économique. Le communiqué de la Présidence a rappelé à ce propos que le président de la République a «instruit à cette occasion les membres du Haut Conseil de sécurité à l'effet de travailler dès à présent à l'élaboration d'un plan d'action pour l'après-Covid-19 qui tienne compte des différentes dimensions sanitaires, mais aussi économique et sociale», et d'ajouter «le président à mis l'accent sur le besoin d'une solidarité avec ceux qui ont été fortement touchés par cette pandémie», souligne-t-on. La situation de la crise sanitaire majeure de Covid-19 va permettre au pays de bien revoir sa copie en matière de gestion des dossiers stratégiques et aussi des choix inhérents à une approche économique en adéquation avec les nouveaux enjeux qui imposent leurs règles dans le monde.